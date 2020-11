V filmu ne bo igral, a bo dobil honorar

warner bros Temačnega Grindelwalda ne bo igral, a pobral bo ves honorar. FOTO: Warner Bros

JAAP BUITENDIJK/warner bros Eddie Redmayne se vrača kot prikupni čarodej Salamander. FOTO: warner bros

Premiero tretjega dela Fantastičnih zveri so zaradi pandemije prestavili na julij 2022.

Črne napovedi za hollywoodskega težkokategornika se uresničujejo. Ko jena začetku tega meseca izgubil tožbo proti britanskemu tabloidu The Sun zaradi blatenja dobrega imena, saj je sodnik presodil, da je dovolj dokazov, da je igralec pretepal svojo bivšo ženo, so se poznavalci Hollywooda začeli spraševati, ali to ne pomeni tudi začetka konca njegove kariere.In očitno so že dobili odgovor. Dober teden po razsodbi je zvezdnik izgubil vlogo. V prihajajočem tretjem delu iz fantazijske franšize Fantastične zveri, ki jo je ustvarila bujna domišljija pisateljice, bi Depp namreč moral ponoviti svojo vlogo zlikovca Gellerta Grindelwalda. A se je studio Warner Bros z omadeževanim igralcem odločil pretrgati vse vezi. Vseeno pa mu bodo morali izplačati ves honorar, kot določa pogodba. Toda očitno je bolje stran vrženih nekaj milijonov, kot da bi umazana senca domačega nasilja padla na studio in film.Po večmesečnem zamiku snemanja zaradi pandemije so se konec septembra začele vrteti kamere tretjega dela Fantastičnih zveri. Dvajsetega septembra se je v zlobnega čarovnika Grindelwalda spet prelevil Depp. Posnel je svojo prvo sceno. Nato pa je padla odločitev sodišča. »Prosili so me, naj odstopim od vloge Grindelwalda in od sodelovanja z Warner Brosom. Njihovo prošnjo sem spoštoval,« je sporočil Depp in se hkrati zahvalil oboževalcem za podporo.Čeprav je posnel le eno sceno in bodo morali zaradi njegovega odhoda poiskati zamenjavo, to ne pomeni, da je odkorakal praznih rok. Nasprotno, dobil bo celoten honorar, kot če bi vlogo odigral od začetka do konca. Menda okoli 10 milijonov ameriških dolarjev. V njegovi pogodbi je namreč zapisano, da je upravičen do celotnega honorarja, tudi če njegov lik izrežejo iz scenarija ali če vlogo naknadno dajo komu drugemu. Takšna določila so pogosto v pogodbah igralcev najvišje kategorije.Sodelujoči so bili že dan po razsodbi obveščeni, da v zasedbi ne bo več Deppa. Komu bodo dali vlogo, še ni znano, morda bo lik zlikovca spet upodobil, ki je že v prvem filmu zaigral zlobnega Percivala Gravesa. A iz te moke verjetno ne bo kruha, saj bo igralec tedaj zaposlen s snemanjem zloveščega gospoda Pingvina v novem Batmanu, ki tudi nastaja pod okriljem Warner Brosa.Deppa v prihajajočem tretjem delu torej ne bomo videli, ostajata pa pri franšizi, ki upodablja prikupnega čarodeja Salamandra, ter, ki igra mladega čarodeja Albusa Dumbledora, ki smo ga spoznali že v seriji o mladem čarovniku Harryju Potterju. Del zgodbe je postavljen v Rio de Janeiro v 30. leta minulega stoletja. Scenarija se je lotila kar pisateljicaJ. K. Rowling ob pomoči scenarista, ki je sodeloval tudi pri filmih o Harryju Potterju, režijo pa je vnovič prevzel