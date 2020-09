V filmu čiste groze igralci res poblazneli

Glavno vlogo je imel Jack Nicholson.

Znameniti prizor z bejzbolsko palico so ponovili kar 127-krat.

Resne psihične težave

40

let je minilo od kultne srhljivke.

Natančno 40 let je, odkar je bil prvič prikazan kultni film Izžarevanje (The Shining), ki temelji na istoimenskem romanu mojstra srhljivk. Ko se je pojavil, so bili odzivi občinstva in kritikov prav takšni – srhljivi. Zgodba o norosti družine Torrance in paranormalnih dogodkih, ki jih doživljajo v praznem hotelu nekje v Koloradu, je bila očitno naporna tudi za kritike, ki so režiserjain glavno igralkonominirali zgolj za zlati malini, pa še teh nista prejela.Obenem se je Stephen King odrekel scenariju zaradi Kubrickovega prevelikega odstopanja od knjige. Še posebno se mu je zameril, ker je lik Torranceove žene, ki jo je igrala Duvallova, prelevil v navadno histerično žensko, ki je bila tam pravzaprav samo zato, »da je kričala in bila videti neumno«, je nekoč dejal. »To ni lik, o katerem sem pisal,« je dejal King, čigar scenarija Kubrick sploh nikoli ni prebral.Vendar pa Duvallova ni tako strastno kričala le zato, ker bi tako uživala v vlogi, obsesivni Kubrick jo je namreč, da bi strah pred kamero upodobila čim bolj izrazito, resnično pripeljal skoraj do živčnega zloma. Kot pravi glavni igralec, jo je Kubrick dneve in dneve puščal povsem izolirano in ujeto. Duvallovi namreč ni bilo dovoljeno komunicirati s svojimi najbližjimi, znameniti prizor z bejzbolsko palico pa je morala nalašč ponoviti kar 127-krat! Otekle in rdeče igralkine oči so bile v tem prizoru posledica njenega resničnega joka.Kultni prizor, v katerem Nicholson razbije vrata kopalnice s sekiro in izreče »Here's Johnny«, so snemali kar tri dni. Večino tega časa pa je morala Shelley preživeti v zatemnjeni sobi, ne da bi se zavedala, kaj se bo zgodilo. Njeni kriki v filmu so bili zato resnični. Igralka je imela pozneje celo resne psihične težave.Podobne težave je imel tudi, ki igra oskrbnika. Crothers je vlogo sprejel zgolj zaradi prijatelja Nicholsona, ki ga je dolgo prepričeval. Pozneje pa je Kubrick poskrbel, da se je še dolga leta spominjal prizora s fantom Dannyjem, ki ga je moral posneti več kot stokrat. Crothers je v nekem trenutku popolnoma izgubil živce in začel vpiti na Kubricka: »Pa kaj bi rad, kaj hočeš vendar od mene?!« Režiser pa je njegov bes izkoristil in ga posnel.Večina igralcev, razen legendarnega Nicholsona, pozneje tudi ni dobila več primernih vlog. Njihove kariere so bile do kraja zaznamovane prav zaradi tega filma – čiste groze.