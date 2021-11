V dvorcu Windsor straši 25 duhov

V človeški naravi je, da se sprašujemo, kaj se zgodi po smrti. Vsaka vera ima svojo razlago, ki ji nekateri verjamejo, drugi ne. Veliko pa je ljudi, ki sicer verjamejo v različne reči, skupno pa jim je to, da so se že srečali z duhom. Tudi takšnih, ki poprej vanje niso verjeli.

Osem let je bila stara Elizabeta II., ko se ji je prikazala deviška kraljica. FOTO: Reuters

Ena slednjih je britanska kraljica Elizabeta II., ki je kot osemletna deklica v eni od soban dvorca Windsor, ki velja za najstarejši naseljeni dvorec v Angliji, videla duha ene svojih predhodnic, kraljice Elizabete I., ki je Angliji in Irski vladala v 16. stoletju. Elizabeto I., ki so ji nadeli vzdevek deviška kraljica, saj se nikoli ni poročila, so v Windsorju sicer videli že mnogi. Običajno se zadržuje v knjižnici, po pričevanjih pa jo ljudje menda najprej slišijo, ko v čevljih z visoko peto koraka iz sobane v sobano, nato se menda pojavi še njen duh.

Precej neprijetno srečanje z njim je imel leta 1897 eden od kraljevih stražarjev, ki je sedel pred knjižnico, ko je nenadoma mimo njega prikorakala ženska, oblečena v črno. Stražar je ni prepoznal in odločil se je, da ji sledi, ko je nenadoma preprosto izginila. Ko je nato srečal enega od služabnikov in ga povprašal, ali je tudi on videl žensko v črnem, je ta zanikal, a je dodal, da ga je v preteklosti že obiskala pokojna kraljica in da je bila najbrž ona ženska, ki jo je videl stražar.

Kraljica v Windsorju ni sama. FOTO: Carl Recine/Reuters

A Elizabeta I. ni edina, ki se je po smrti odločila ostati v dvorcu, v njem naj bi namreč bivalo kar 25 duhov. Med njimi sta še dva od nekdanjih vladarjev, kralj Jurij II. in njegov sin Jurij III. Prvega običajno opazijo v sobi pod knjižnico, kamor so ga za časa življenja zapirali med njegovimi izbruhi »norosti«, medtem ko se Jurij III. prosto sprehaja po dvorcu, tamkajšnji zaposleni pa so ga že vajeni.

Precej bolj neprijetno izkušnjo so imeli tisti, ki so v Windsorju opazili prikazen kralja Henrika VIII., ki so ga pred smrtjo pestile mnoge zdravstvene težave. Ker se je močno zredil, ni več mogel normalno hoditi, najverjetneje je trpel za putiko, njegovo telo pa je bilo prekrito z gnojnimi bulami. In takšen je menda ostal tudi po smrti. Njegov duh je po pričevanjih tistih, ki se jim je prikazal, zelo debel in zabuhel, poln odprtih ran, namesto da bi hodil, pa se menda vleče po tleh. Nekatere od njegovih žena medtem strašijo v drugi kraljevi rezidenci, dvorcu na obrobju Londona, imenovanem Hampton Court House, kjer je kralj Henrik nekoč živel. Tam je leta 1537 med porodom umrla Henrikova tretja žena Jane Seymour in od takrat naj bi se v dvorec vrnila vsako leto 12. oktobra, na sinov rojstni dan.

Windsor je najstarejši naseljeni dvorec v Angliji.

Mnogi obiskovalci so tukaj videli tudi Henrikovo peto ženo Catherine Howard, ki so jo obtožili prešuštva in izdaje ter jo v palači tudi aretirali. Catherine se je uspelo izviti iz prijema stražarjev, stekla je po hodniku, vpila in moža prosila, naj se je usmili. To se ni zgodilo in nedolgo zatem so jo usmrtili. Uboga Catherine menda še zdaj tava po hodnikih in kriči, njene krike pa je slišalo že toliko obiskovalcev in zaposlenih, da so hodnik, kjer se zadržuje njen duh, poimenovali kar galerija, kjer straši.