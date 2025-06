V Dubrovniku ujeli enega največjih zvezdnikov NBA, tudi njemu vročina ni prizanašala (FOTO)

Hrvaško obalo je to poletje obiskala že lepa četica slavnih in bogatih z vsega sveta, ki se navdušujejo nad lepotami Dalmacije in uživajo v tamkajšnji kulinariki. Ravno te dni se pri naših južnih sosedih mudi eden najboljših košarkarjev vseh časov, nekdanji zvezdnih lige NBA Michael Jordan.

Z družino in prijatelji je najprej obiskal Skradin in si ogledal slapove Krke, nato pa so z jahto pot nadaljevali južno, med drugim so Jordana, ki ga je v množici težko zgrešiti, opazili med sprehodom po Dubrovniku, ko si je z brisačo zavzeto brisal pot z obraza. Tudi zvezdnikom in vrhunskim športnikom vročina namreč ne prizanaša in v Dubrovniku zadnje dni temperatura zraka dosega okrog 35 stopinj Celzija.

Zaradi visokih temperatur in nevarne vročine so pristojni za večji del Hrvaške izdali rdeče opozorilo, ki naj bi trajalo vsaj do konca tedna.

Jordan je Hrvaško obalo obiskal že večkrat. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell