V delu tudi že Izganjalci duhov 4

Mario Anzuoni/ Reuters Pictures Režiser Jason Reitman je odlog premiere pozdravil. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters Pictures

Manjka le pokojni Harold Ramis

Prva dva iz serije sta izšla v letih 1984 in 1989, leto 2016 pa je postreglo s precej drugačno različico Izganjalcev duhov, ločeno od osnovne franšize, saj so glavne vloge v njej prevzele ženske.

Pred 36 leti so Izganjalci duhov udarili prvič in se v hipu ustoličili kot najuspešnejša komedija osemdesetih let. Meteorski uspeh fantazijske komedije o skupini parapsihologov, ki se lotijo izganjanja duhov in drugih ektoplazemskih pojavov, je zato že pet let pozneje spodbodel nadaljevanje filma.A četudi ni ponovilo uspeha izvirnika, je vseeno utrdilo status kulturnega fenomena, ki ga Izganjalci duhov uživajo še danes. Zato so njegovi oboževalci navdušeno zastrigli z ušesi ob lanski novici, da je v delu − po 31-letnem premoru od zadnjega odmerka − še tretji iz franžize. Toda še preden je ta prišel v kinematografe, je režiserobjavil, da v teh samoizolacijskih dneh pospešeno dela že na četrtem po vrsti.Na režijskem stolčku prvih dneh iz niza je sedel, ki pa je nato režijsko paličico predal sinu, ta se je režije lotil s silovitim zagonom. Že kot otrok je namreč navdušeno spremljal nastajanje očetovega filma in odtlej sanjaril, da bi nadaljeval njegovo delo. Tega si je očitno dovolj močno želel, saj lani ni le prevzel režije Izganjalca duhov 3, ampak je tudi soscenarist.Zgodba se navezuje na dogajanje iz prvih dveh delov, med igralsko zasedb pa so, četudi tokrat ne v glavnih vlogah, vnovičin, ki jim gre precej zaslug za uspeh franšize. Manjkal bo zgolj pokojni, eden od izvirnih izganjalcev. »Enega od nas ni več in to zgodbo tudi povemo. Je del scenarija,« je dejal Murray, navdušen nad novo zgodbo.Tretji Izganjalci bi morali v kinodvorane priti sicer že v teh poletnih dneh, a je premierno prikazovanje pandemija zamaknila v marec 2021. To je pri oboževalcih verjetno pustilo vsaj sled razočaranja, nasprotno pa je zamudo radostno sprejel Reitman.»To nam je dalo dodatnih devet mesecev časa, zame je nadvse dobrodošlo. Kot režiser si v običajnih okoliščinah ne morem vzeti niti toliko premora, da bi pošteno zadihal, zdaj pa lahko posneto znova in znova pregledujem. Dolge dneve sem na novo pregledoval, urejal in montiral posneto,« je prepričan, da bo trojka zato še boljša, kot bi sicer bila. Očitno se je v zgodbo tako vživel, da je – tako trdi – začel delati že na četrtem delu. »Veliko ne morem izdati. Povem lahko le, da že delamo na še novem nadaljevanju«.