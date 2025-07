V čast kar 13 voščenih kopij Taylor Swift

Ameriška pop superzvezdnica Taylor Swift bo dobila kar 13 svojih voščenih dvojnic v muzejih Madame Tussauds po vsem svetu, so po poročanju AFP sporočili iz slavne verige muzejev. V čast njeni srečni številki 13 bo torej prav toliko izmed skupno 22 podružnic muzeja prejelo njen kip, kar je po besedah predstavnikov Madame Tussauds najbolj ambiciozen projekt v 250-letni zgodovini ustanove.

Voščene lutke temeljijo na nekaterih prepoznavnih stajlingih 35-letne pevke in avtorice besedil s svetovno uspešne turneje Eras Tour, ki je v letih 2023 in 2024 podrla vse rekorde. V okviru skoraj dveletne turneje s 149 koncerti po svetu je zaslužila 2 milijardi dolarjev. To je bila najdonosnejša turneja v zgodovini glasbe.

Več kot 40 umetnikov je več kot leto dni ustvarjalo podobe Swiftove, ene najbolj priznanih glasbenic svoje generacije, ki ima na svojem računu že 14 grammyjev. »To je naš največji projekt doslej – povsem upravičeno, saj odraža izjemen globalni status Taylor Swift,« je dejala Danielle Cullen, glavna stilistka muzeja.

Britanski oboževalci bodo Swiftovo lahko občudovali v Londonu in obmorskem Blackpoolu. Še deset voščenih podob bo razstavljenih v muzejih v Amsterdamu, Berlinu, Budimpešti, Los Angelesu, Hongkongu, Las Vegasu, Nashvillu, New Yorku, Orlandu in Sydneyju. Trinajsta lutka pa bo z njo potovala na turneji – začela jo bo v Madame Tussauds v Šanghaju, nato pa se bo selila med drugimi muzeji po svetu.