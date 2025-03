»V bolnišnico sem šla, da mi pomagajo umreti«: pretresljiva izpoved Vedrane Rudan, želi evtanazijo

Hrvaška pisateljica Vedrana Rudan je v oddaji Nedjeljom u 2 pri Aleksandru Stankoviću odkrito spregovorila o svoji zdravstveni bitki z agresivno obliko raka, možnostih evtanazije in podpori, ki jo je prejela od svoje družine.

»Izjemno agresivnega raka imam«

Rudanova je razkrila, da so ji diagnosticirali rak žolčnih kanalov, obliko raka, ki je zelo težko odkriti. »Svoje življenje želim imeti pod nadzorom. Obsedena sem z nadzorom. Že trideset let plačujem zasebno zdravstveno zavarovanje in vsem priporočam redne preglede,« je povedala, povzemajo hrvaški mediji.

Pojasnila je, da obstajata dve vrsti tega raka in enega je mogoče operirati. Drugega ni mogoče odstraniti z operativnim posegom, pričakovana življenjska doba pa je le tri mesece. »Če bi prišla prepozno, bi imela le tri mesece življenja. A prišla sem pravočasno,« je povedala.

»Plačala sem 9000 evrov, da bi izvedela, ali imam metastaze«

Po diagnozi je obiskala zasebno kliniko in opravila tri preglede. Za vsako je plačala po 1000 evrov, da bi preverila, ali so se že pojavile metastaze. Nato so začeli zdravljenje – tumor so najprej obsevali, da bi se zmanjšal in bi ga kirurg lažje odstranil. »Zdravnik je bil zelo zadovoljen. Na kliniki so mi povedali, da bo operacija stala 9000 evrov – s popusti,« je dejala.

Takrat je poklicala svojega založnika in mu povedala, da ima raka ter da ne bo mogla na promocije knjige. »Rekel mi je: 'To je za vas dobro – ko pisatelj umre, se prodaja knjig poveča',« je v šali povedala Rudanova.

Naslednji dan ji je založnik na račun nakazal 10.000 evrov, operacija pa je nato uspešno potekala. »Vse je bilo čisto, brez metastaz, vse odlično,« je dodala.

A kasneje so na rutinskem pregledu ugotovili, da je telo polno metastaz. »Nisem se počutila dobro, odšla sem na pregled in ugotovili so, da sem polna metastaz,« je dejala.

O evtanaziji: »Nočem umirati na obroke«

Rudanova je v intervjuju tudi spregovorila o evtanaziji. »Nočem umirati na obroke. Želim evtanazijo,« je odkrito povedala.

Z možem sta skozi leta prihranila nekaj denarja. Postopek stane 17.000 evrov. Prijavila se je pri organizaciji, ki izvaja asistirano smrt, in opravila vse potrebne postopke. »Otrokom in možu sem dejala, da se ne želim mučiti. Sprejeli so mojo odločitev in razumeli, da je to moja izbira,« je razložila.

Poslala je zdravniške izvide in sprejeli so jo kot kandidatko. Plačala je članarino. Spoznala je, da je postopek dolgotrajen in zahteven.

»Napisali so mi, da 85 odstotkov ljudi na koncu odstopi. Imajo stroge postopke – opraviti moraš intervjuje, preverjajo, ali si pri zdravi pameti, ali te kdo sili v to ... In potem sem ugotovila, da bom morala tam preživeti nekaj časa in da bo nekdo iz njihovega konzilija morda rekel, da se mi še da pomagati,« je opisala svoje izkušnje.