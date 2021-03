V bolnišnici bo več tednov

Odpeljali so ga z reševalnim vozilom. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Še nikoli v svojih 99 letih princni bil tako dolgo v bolnišnici kot tokrat, kar močno skrbi ne le njegove bližnje, temveč tudi preostale Britance, ki ga imajo zaradi njegove neposrednosti ter ne ravno politične korektnosti zelo radi. Kot smo že pisali, je odšel v bolnišnico pred 14 dnevi, šlo naj bi za preventivni ukrep, ki mu ga je svetoval osebni zdravnik, so sporočili iz Buckinghamske palače.Filip, ki bo junija dopolnil sto let, se je menda nekaj časa slabo počutil, zdravili pa so ga zaradi vnetja. Sprva je bilo rečeno, da bo tam ostal le nekaj dni, nato se je zavleklo v en teden, pa dva, nakar so ga premestili v drugo bolnišnico, ki je znana predvsem po strokovnjakih s področja kardiologije.Princ Filip ima namreč že nekaj časa težave s srcem, leta 2011 so mu vstavili celo žilno opornico. Kljub temu strokovnjaki dvomijo, da je tokrat razlog za njegovo slabo počutje srce.»Vnetje se je najverjetneje pojavilo drugje, morda na sečilih ali pljučih, ko se je njegovo telo borilo, pa je to dodatno obremenilo srce, zato so ga premestili na oddelek kardiologije, kjer bodo strokovnjaki skrbeli, da bo z njegovim srcem med zdravljenjem vse v redu,« je ugibal eden od priznanih britanskih kardiologovin dodal, da bi princ lahko ostal v bolnišnici od štiri do šest tednov. V dveh tednih ga je obiskal le starejši sin princ, ki se je kljub zagotovilom Buckinghamske palače, da bo vse v redu, vrnil s solznimi očmi.Njegov vnuk princ, ki z družino živi v Kaliforniji, je prav tako zaskrbljen in menda vsak dan kliče v palačo, da izve najnovejše novice o dedkovem zdravstvenem stanju. Če bi se to nenadoma poslabšalo, ga na bližnjem letališču čaka zasebno letalo, ki ga bo popeljalo nazaj na Otok.