V boju zoper plešavost se je zvezdnik obril ob polni luni (FOTO)

Kakašni neznani leteči predmeti, vprašanje življenja na drugih planetih in osončjih ali kaj se skriva v najtemnejših globinah oceanov! Ne, za hollywoodskega težkokategornika Matthewa McConaugheyja so eden največjih misterijev njegovi gosti kodri. Potem ko je v iztekanju 90. let z grozo opazoval svoje vse redkejše lasišče in se mu je vrh glave že delala pleša, bi danes, ko ima za sabo srečanje z abrahamom, zlahka poziral v frizerskih revijah ali reklamiral šampone. Njegovi lasje so pri 52 namreč bolj sijoči in gostejši kot kadar koli.

V filmih s preloma stoletja, tudi v romantični Načrtovalki porok, lahko opazimo njegovo vse redkejšo lasno linijo.

»Kako so mi zrasli nazaj? Pojma nimam, to je velikanska skrivnost!« se sprašuje. Povedal pa je, da se mu je od srca odvalil velikanski kamen, ko si je pred 20 leti začel v lasišče vtirati posebno tropsko mazilo, kar je sprožilo pravo lasno revolucijo. Z njim naj bi jih zgolj okrepil in odebelil, ne pa tudi spodbujal novo rast, a so oskarjevcu začeli odganjati novi lasje tudi povsod tam, kjer je bil že prepričan, da jih nikoli več ne bo.

Presunila ga je fotografija

Fotografija z novoletne zabave, ko smo pozdravljali novo tisočletje, je bila za oskarjevca budnica, ki si je ne želi noben moški. »Dobil sem fotko z novoletne zabave na Jamajki. Na njej se smejim, zabavam,« a tisto, s česar igralec ni mogel odvrniti pogleda, je bila pleša v velikosti žogice za bejzbol, ki se je lesketala vrh glave.

Premagal je plešavost in se zato počuti kot zmagovalec. FOTO: Scott Wachter/Usa Today Sports

»Pa tudi če pogledate moje filme iz tistega časa, boste videli, da so se mi lasje vidno redčili.« Za moško samozavest velikanski udarec, morda še nekoliko večji za Matthewa, ki si je sploh na začetku filmske poti ustvarjal ime tudi s svojo zapeljivostjo, zaradi česar se je obupano začel ozirati za čim, kar bi ustavilo izpadanje las. Poskusiti je bil pripravljen tako rekoč vse, tudi britvico. »Glavo sem si obril do golega. Nekje sem namreč prebral, da lasem s tem omogočiš nov začetek.« Še več, ljudskim modrostim je tako močno želel verjeti, da se je oprl tudi na malce vraževerja in to storil ob polni luni. »Sploh ob polni luni naj bi bilo to učinkovito.« Ker pa seveda vsega ni dobro staviti le na eno samo karto, je hkrati segel po posebnem tropskem mazilu in si ga vsak dan, brez izjeme, 10 minut vtiral v pobrito lasišče.

»Temu sem se povsem posvetil. Vsak dan deset minut, šlo je za povsem fizično delo. In, kot vidite, lasje so zrasli nazaj. Še več, imam jih več, kot sem jih imel leta 1999.« Dodal je še, da ne tedaj ne pozneje ni uporabljal serumov, šamponov ali tablet, ki jih predpisujejo zdravniki in jih je moč dobiti v lekarnah.

Kakšna znanost leži za mazilom, ki nove rasti las sicer ne obljublja, McConaughey ne ve. In se mu tudi ne zdi pomembno. Šteje le, da ga je rešilo pred plešavostjo. In ker ni razvozlal skrivnosti za čarobno formulo, si mazila tudi ne upa zapreti v omarico. »To, kar sem počel pred 20 leti, počnem še vedno. Ne bom ga nehal uporabljati le zato, da bi videl, ali ga morda ne potrebujem več. Tega tveganja ne sprejemam.«

10 minut si vsak dan vtira posebno mažo.

Mazilo iz le naravnih sestavin, kot so vitamini, minerali in rastlinski izvlečki, je edino, kar uporablja. Vseeno pa mu je prišlo na ušesa, da je njegovo ime že nekaj let stalnica na vsakoletnem srečanju strokovnjakov za presajanje las, saj naj bi eden izmed kirurgov izrabljal njegovo fotko kot lep primer lastnega uspešnega posega. V luči teh govoric je oskarjevec svoje lasišče pokazal priznanemu zdravniku iz Beverly Hillsa in ta je lahko le potrdil, da ni sledi o presajanju.

Povsem se je obril. FOTO: Reuters