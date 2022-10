Umrla je Angela Lansbury (96): zaslovela je z vlogo v seriji Umor, je napisala

Igralka in pevka britanskega rodu Angela Lansbury je umrla v 97. letu starosti na svojem domu v Los Angelesu. Žalostno novico so potrdili njeni svojci. »Otroci Angele Lansbury z žalostjo sporočajo, da je njihova mati umrla mirno v spanju doma v Los Angelesu ob 1.30 zjutraj v sredo, le pet dni pred 97. rojstnim dnem,« se glasi uradna izjava ob njeni smrti.

Lansburyjeva je najbolj znana po glavni vlogi v seriji Murder, She Wrote (Umor, je napisala). Ta priljubljena serija je po vsem svetu pridobila številne oboževalce in številne nagrade, med drugim tudi emmyja. Izjemno dolgo in plodno kariero je sicer začela v štiridesetih letih prejšnjega stoletja v Hollywoodu, nato v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nadaljevala na Broadwayu, pred več kot tremi desetletji pa je priljubljenost dosegla v omenjeni kriminalni TV-seriji.

Osvojila je tri nagrade tony in šest zlatih globusov, večkrat pa je bila nominirana za oskarja.