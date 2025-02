V 24 urah spala s 100 moškimi, zdaj je noseča (FOTO)

Britanska manekenka in ustvarjalka vsebin na platformi OnlyFans Lily Phillips je nemalo prahu dvignila lanske jeseni, ko si je zadala cilj, da bo v 24 urah spala s 100 moškimi in cilj nato tudi izpolnila. Če se podvig običajnim smrtnikom zdi težko dosegljiv, če ne kar nemogoč, pa ni trajalo dolgo, ko ga je povsem poteptala njena kolegica Bonnie Blue, prav tako ustvarjalka žgečkljivih vsebin, ki je v prav tako 24 urah spala z več kot 1000 moškimi.

Med dekletoma se je očitno razvila tekmovalnost in ko je pred dnevi Bonnie Blue oboževalce podražila, da ji zadnje čase dišijo nenavadne jedi ter da je ves čas lačna, zaradi česar so mnogi začeli namigovati, da je noseča, je zdaj Lily na družabnem omrežju objavila posnetek, na katerem ljubkuje svoj močno zaobljeni trebušček. »Skrivnost je zunaj. Dojenček Phillips 2025,« je zapisala ob fotografiji.

Mnogi ji ne verjamejo

Mnogi sledilci so svetlolaski čestitali, še več pa je takšnih, ki so prepričani, da mladenka ni zares noseča, ampak je hotela pozornost z Bonnie Blue preusmeriti nase. Nekateri dvomljivci so izbrskali celo fotografije, ki so nastale med januarsko podelitvijo nagrad v pornografski industriji, slovesnosti se je udeležila tudi Phillipsova in za to priložnost oblekla črno obleko z dekoltejem do popka.

S fotografij pa je bilo jasno razvidno, da je njen trebuh povsem raven. »Nisem zdravnik in ne razumem povsem, kako deluje človeško telo, sem pa skoraj prepričan, da nosečnici v enem mesecu trebuh ne zraste od povsem ravnega do tega na fotografiji,« je objavo komentiral eden od uporabnikov, medtem ko se je drugi pošalil: »Če je zanosila jeseni med tistim svojim izzivom, bo očeta tega otroka iskala do njegove polnoletnosti.« »Počakajte še nekaj mesecev in jasno bo, ali laže ali ne,« pa je strasti poskušal umiriti tretji, s katerim se je strinjalo na stotine spletnih uporabnikov.