Uživali na zabavi v pižamah, pred spanjem skupaj pekli piškote

Med nadavnimi šolskimi počitnicami so se najmlajši člani britanske kraljeve družine neizmerno zabavali, saj so lahko skupaj preživeli noč v dvorcu Windsor, medtem ko so njihovi starši delali družbo kraljici Elizabeti II.

Znano je, da so princ George, njegova sestra Charlotte in brat Louis zelo dobri prijatelji s hčerkama Zare in Mika Tindalla Mio in Leno. Skupaj tičijo na vseh uradnih dogodkih, na katerih spremljajo starše, tokrat pa so se med zabavo v pižamah menda lovili po dvorcu, si pripovedovali zgodbe, preden je bil čas za spanje, pa so skupaj tudi pekli piškote. Prav slednje menda Cambridgeevi najmlajši najraje počno tudi doma, je pred časom razkrila njihova mama Kate, ki otroke že vse od začetka spodbuja, da se veliko gibajo na svežem zraku ter ustvarjajo, tudi v kuhinji.

Kraljevi otroci na poroki princese Eugenie FOTO: Yui Mok/Reuters

Poleg piškotov George in Charlotte menda najraje pečeta pico, sama seveda pomagata tudi pri izdelavi testa. »To obožujeta, saj si lahko umažeta roke,« je v enem od intervjujev razkrila Kate. Da so si otroci zakoncev Cambridge in Tindall tako blizu, najbrž ni naključje, saj se radi družijo tudi njihovi starši. Zara je bila že od nekdaj Williamova najljubša sestrična, medtem ko se njegov brat princ Harry veliko bolje razume s princeso Eugenie, ki ga je v začetku leta tudi obiskala v Kaliforniji. Eugenie je bila tudi med prvimi kraljevimi, ki je spoznala Meghan, ko sta s Harryjem ljubezen še skrivala pred javnostjo.

Princ George in princesa Charlotte menda najraje pečeta piškote in pico.

V enem od intervjujev je Meghan dejala, da sta z Eugenie postali dobri prijateljici, ko sta princesa in Jack Brooksbank njo in Harryja obiskala v Kanadi, skupaj pa so se odpravili na zabavo za noč čarovnic.