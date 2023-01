Užaljeni sin kljubuje kraljici?

Danska kraljica je konec minulega leta presenetila javnost z odločitvijo, da potomcem mlajšega sina odvzame plemiške nazive, a kot kaže, princ Joachim vsaj za zdaj kljubuje materini odločitvi. Po podatkih danskega registra se namreč 23-letni Nikolai in 20-letni Felix, ki sta se princu rodila v prvem zakonu z Alexandro, ter 13-letni Henrik in desetletna Athena iz njegovega drugega zakona z Marie uradno še vedno ponašajo z naslovom princ oziroma princesa, poročajo danski mediji, razlogi pa niso povsem jasni.

Danski obrnili hrbet

Spomnimo, Margareta II. je lani sklenila, da bo oklestila stroške dvora in posledično odvzela določene ugodnosti ter nazive družini mlajšega sina, ki je daleč v vrsti za prestol, poleg tega pa ne živi na Danskem, saj je njegov dom že dolgo Pariz, v drugi polovici letošnjega leta pa menda načrtuje celo selitev čez lužo, točneje v Washington D. C.; kraljevih dolžnosti že dolgo ne opravlja, pa tudi sicer naj bi bili njegovi odnosi z bratom in materjo dokaj majavi, zato je bila kraljica menda celo prepričana, da bo njena odločitev naletela na pozitiven odziv, saj bo z odvzemom nazivov vnukom in vnukinji zagotovila tudi več svobode in zasebnosti. A tu se je uštela, kajti Joachim je menda materi potezo zameril, zdaj pa se ji morda želi celo maščevati s kljubovanjem njeni zahtevi, ugibajo danski mediji. Njegovi otroci namreč uradno še vedno nosijo plemiške nazive in se tako predstavljajo v javnosti; spremembo, ki je po kraljičinem ukazu začela veljati na prvi dan novega leta, bi po danski zakonodaji za mladoletna otroka morali urediti starši, polnoletna Nikolai in Felix pa bi za svoj naslov morala poskrbeti sama. Po novem Joachimovim otrokom pripadajo nazivi grofov oziroma grofice, kar bi moralo biti zapisano tudi v potnem listu in vseh osebnih dokumentih, a se uradno še vedno predstavljajo kot princi oziroma princesa, prav tako jih je v družbi še naprej treba naslavljati s kraljevo visokostjo.

Princ Joachim le redko obišče domovino. FOTO: Ritzau Scanpix/Reuters

Zapletov na danskem dvoru za zdaj ne komentirajo, se je pa oglasila grofica Alexandra, mati prinčevih starejših otrok, ki je sporočila, da sinova načrtujeta spremembo nazivov in dokumentov v najkrajšem možnem času, kdaj bo Joachim upošteval materino željo glede nazivov Henrika in Athene, pa ni znano.