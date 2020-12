Utrnila se vam bo solza: ganljivi posnetek Diane in Williama (VIDEO)

William in Harry na maminem pogrebu. FOTO: Thomas Coex, Reuters

Serija Krona je vstopila v svojo četrto sezono, ki prikazuje čas, ko se je v britansko kraljevo družino poročilain jo za vedno spremenila. Serija je ponovno vzbudila veliko zanimanja med Britanci in drugimi ljubitelji britanskih modrokrvnežev po svetu za sicer nikoli pozabljeno 'kraljico ljudskih src', ki je umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997.Preberite tudi:V javnosti se je pojavil videoposnetek, ki je številne ganil do solz. Na njem triletni princ, ki danes šteje 38 pomladi, nežno nanaša puder na sijoči obraz svoje mamice. Oboževalci Diane so bili ganjeni nad nežnostjo malega princa in svežo lepoto princese, ob tem pa so se mnogi spomnili tudi manj prijetnih prizorov, ko sta William in12 let kasneje, natančneje 6. septembra 1997, sklonjenih glav hodila za materino krsto po londonskih ulicah. Devet dni kasneje je Harry dopolnil 13 let, William pa je bil star 15.Posnetek je nastal leta 1985, ko javnost še ni slutila, da je zakon prestolonaslednika princain njegove glamurozne mlade žene vse prej kot srečen. William je Diano pudral pred družinskim fotografiranjem, na katerem je bil tudi njegov brat, tedaj enoletni Harry. S tega fotografiranja so v preteklosti v javnost prišli posnetki, kako sta mlada princa entuziastično udarjala po klavirskih tipkah in kako sta Diana in Charles prigovarjala Williamu, naj poljubi mlajšega bratca, kar je nato sramežljivo tudi storil in poljubil Harryjeve rdečkaste laske. Tri desetletja kasneje te ljubezni med bratoma ni več, po t. i. megxitu živita vsak na svoji strani Atlantika: William z družino v Norfolku, Harry pa z ženo Meghan in sinom Archiejem v Los Angelesu.