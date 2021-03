Ustvaril je najdražjo umetnino na svetu: Sacho Jafrija obožuje tudi Hollywood

Če menite, da so najdražja umetniška dela shranjena v Louvru ali katerem drugem svetovno znanem muzeju, se motite. Najdražje umetniško delo na svetu »visi« v Dubaju in se razprostira na platnu, velikem kot štiri košarkarska igrišča, na dražbi pa so ga prodali za rekordnih 62 milijonov dolarjev.Več preberite tukaj