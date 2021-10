Usher še v četrto oče

Na predzadnji septembrski dan je na svet prirjovel mali Sire Castrello. Tako barvito je prihod svojega četrtega otroka in tretjega sina ponosno najavil r'n'b pevec Usher.

»Živijo, ime mi je Sire Castrello in sem najnovejša pridobitev klana Raymondovih. Poslušajte me rjoveti,« je v imenu novorojenčka sinkovo prvo fotografijo podpisal zvezdnik in dodal, da je zaliti fantič ob prihodu tehtal dobre tri kilograme in pol. Oh, in z emotikonom še pripisal, da je dojenček po horoskopu tehtnica.

Malček je na svet pokukal 29. septembra. FOTOGRAFIJE: osebni Arhiv

Usher in njegova srčna izbranka Jennifer Goicoechea sta si med prvim in drugim otrokom vzela le leto premora. Septembra lani ju je namreč osrečila hčerka Sovereign Bo, s katero je pevec kljub že dvema otrokoma iz prejšnjega razmerja prvič spoznal, kako posebna vez se splete med očkom in hčerko.

»Še kar letam na oblaku naravne omame. Nič me ni osrečilo tako kot to, da sem te dobil v svoje življenje, si moj ljubezenski hrošček, moja pikapolonica,« ob prvem rojstnem dnevu edinke ni mogel skriti, da ga je malčica ovila okoli mezinčka. Dodal pa je tudi, da je bila prav mala deklica, ki je nekoliko razelektrila večinoma moško energijo pri Raymondovih, žarek svetlobe med sicer turobnim pandemskim letom. »Ne le jaz, tudi moja fanta nadvse uživata, da imamo v hiši zdaj še punčko.«

Rojstvo hčerke med lanskim jesenskim pandemskim valom je bilo za zvezdnikovo družino čudovito darilo življenja. Za še dodatno veselje pa je poskrbela novica, da je že kmalu nato v Jenniferinem trebuščku spet začelo kliti novo seme.

V prejšnjem zakonu s Tameko Foster sta se mu rodila danes 13-letni Usher in leto mlajši Naviyd.

»Obožujem ta naš družinski baby boom! Noro vznemirljivo je, da bomo naši družini dodali še enega člana!« je maja obelodanil, da bo oče še v četrto. Morda še dodatno radosten, ker je tako zraslo upanje, da bo vsaj eden od njegovih otrok morda oboževal njegovo glasbo. »Želim si, da bi poslušali mojo glasbo. Moj drugi sin Naviyd jo sicer malce posluša, a prvorojencu Usherju zanjo ne bi moglo biti manj mar.«