Urejanje bikini linije jo je skoraj spravilo na urgenco

Kyra je bila do zdaj prepričana, da ni stvari, ki je Kevin ne bi znal.

Kuhata in pospravljata

Njuna samoizolacija se je vrtela okoli kuhanja, pospravljanja in razmišljanja o naslednjem obroku.

V preteklih mesecih smo postali mojstri za marsikaj, česar se še pred enim letom ne bi poskušali lotiti v niti najbolj drznih sanjah. Naučili smo se – z več ali manj uspeha – striči sami sebe ali svoje družinske člane, barvati lase in prekrivati narastek, precej več ljudi pa zna verjetno tudi kaj doma popraviti, priviti in pribiti. V tem bi večni optimisti poiskali svetli žarek že približno enoletne karantene z nekaj predahi. A če je večina te nove spretnosti šele osvajala, je bilaže od prej prepričana, da verjetno ni stvari, ki je njen možne bi znal narediti.»Neverjetno spreten je. Ogromno stvari mu gre odlično od rok,« je bila prepričana igralka, ki zato ni niti pomišljala, na koga se obrniti, ko je ugotovila, da je zaradi zaprtih kozmetičnih salonov dosegla že skrajno mejo neurejenosti. Ali jo morda celo že presegla. »Na neki točki mi je postalo jasno, da nujno, že urgentno nujno potrebujem voskanje bikini linije. To sva ugotovila oba s Kevinom.« A če je bila sveto prepričana, da bo njen ljubljeni zmogel preprosto opravilo urejanja njenih intimnih predelov, je zdaj le hvaležna, da zaradi polomije z voskanjem nista pristala na urgenci.Kyra je kot ženska, ki da nekaj nase, redno obiskovala frizerske in kozmetične salone, kjer se je prepuščala spretnim rokam strokovnjakinj, da je bila vselej kot iz škatlice, kar se ne nazadnje od hollywoodskih zvezdnic tudi pričakuje. In čeprav je njihovo delo cenila, se ji to vendar ni zdelo zapleteno kot raketna znanost. »Dolga leta sem opazovala te ženske pri njihovem delu. Vedno sem jih cenila in občudovala, koliko pozornosti naklonijo tudi najmanjšim podrobnostim. Vendar si nisem mislila, da je njihovo delo resnično težko in zapleteno.« In ko se je zaradi preveč tednov v karanteni njen grmiček začel nenadzorovano razraščati, sta oba s Kevinom soglašala, da malce voskanja pač ne more biti prezapleten zalogaj.Seveda se je sprva lotila spletnega raziskovanja, da je našla najboljšo opremo za domače voskanje. Ko je na dom dobila težko pričakovano pošiljko, je vosek – sledeč navodilom – segrela in se namestila v pravo pozicijo, takšno, v kakršno se je zleknila v kozmetičnih salonih. In po 32 letih zakona odkrila stvar, ki je njen ljubljeni ne obvlada! »Ne trdim, da je bila katastrofa. A dejstvo, da nisva pristala na urgenci, je čudež.« Pri tem pa je še precej slikovito opisala, kako je med neuspešnim urejanjem svoje bikini linije z voskom Kevinu lahko le vpila, kako da tega ne zna. »Govorila mi je, kako da tega ne znam, da je bila prepričana, da bom to znal narediti. A odvrnil sem ji lahko le, da je bila o tem prepričana ona. Sam ji tega nikoli nisem rekel,« je dodal Bacon, ki pa mu lahko štejemo v dobro že to, da je vsaj poskusil.Zvezdniški parček, poročen od leta 1988, ima enega najbolj trdnih in složnih zakonov v filmski meki. »Skrivnostni recept srečnega zakona je, da ne tičiva skupaj 24 ur na dan,« je pred časom dejal Bacon. A je zdaj verjetno spoznal, da mora skrivnost dolgoletne ljubezni tičati kje drugje, saj sta se med karanteno, ko jima drugega kot nenehno tičati skupaj niti preostalo ni, le še bolj povezala. »Kuhava, pospravljava in se odločava, kaj bova pripravila za naslednji obrok. In nato spet kuhava, pospravljava in se odločava o naslednjem obroku,« je dinamiko njunega karantenskega življenja razkril zvezdnik. In sklenil, da je pač našel osebo, s katero mu je bilo namenjeno biti. T. P.