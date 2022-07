Uraz Kaygılaroğlu: »Težko je, ko se svojega otroka ne moreš niti dotakniti«

Slavnega turškega igralca Uraza Kaygılaroğlu se po njegovi simpatičnosti in dobrosrčnosti gledalke spominjamo iz nedavno zaključene nadaljevanke Ambasadorjeva hči, katere ponovitev še poteka. Vloga Gediza, najboljšega Sancarjevega prijatelja iz otroštva, mu je ustrezala, vendar je njegov lik kmalu umrl v avtomobilski nesreči.

Šestletna hči mu je pobarvala nohte v črno. FOTO: Osebni arhiv

Uraz je sicer ločen že od leta 2019, vseeno pa veliko časa preživi s svojo šestletno hčerjo. In ravno ona je bila razlog, zakaj se je Uraz premiere nove serije udeležil s črno lakiranimi nohti. Hči mu je namreč pobarvala nohte in kot priden očka je Uraz pustil nohte takšne. V Turčiji tovrstne poteze niso ravno običajne, zato so si oboževalke oddahnile.

Uraza, ki je pred kratkim zaključil izolacijo po prebolevanju covida, sta bivša žena, s katero je v dobrih odnosih, in hči obiskali, a le na daleč. Igralec je povedal: »Ne morem reči, da sem imel večje težave, le v prvih dneh ... Sem pa veliko počival. Težko je, ko se svojega otroka ne moreš niti dotakniti.«