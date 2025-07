Uradno potrjeno, zakaj je umrl Hulk Hogan

Pred enim tednom je športne navdušence pretresla vest, da je na Floridi umrl Hulk Hogan, ki velja za enega izmed največjih zvezdnikov rokoborbe. Reševalne službe so takrat, po poročanju The Suna, prejele obvestilo o »srčnem zastoju«. Zdaj je tudi uradno potrjeno, da je bil vzrok za njegovo smrt prav to.

Po poročanju NBC Newsa je zdravnik iz tamkajšnjega centra za forenzične znanosti sporočil, da je bil vzrok njegove smrti uradno akutni miokardni infarkt. Patolog je omenil tudi, da je rokoborec imel zgodovino atrijske fibrilacije in levkemije.

Hulk Hogan, katerega pravo ime je Terry Gene Bollea, je bil sicer vrsto let rokoborec. Svojo kariero je končal leta 2012. Med kariero se je prikupil številnim navdušencem nad rokoborbo. Ljudje ga niso poznali samo pod vzdevkom Hulk Hogan, med drugim so ga klicali tudi Hollywood Hogan in Mr. America.