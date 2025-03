Uničila si je obraz, videti je kot Joker: zvezdnica sprožila val kritik, oboževalci pravijo, da je neprepoznavna

Meg Ryan je, odkar se je zapisala med igralke, z neustavljivim šarmom, karizmo, toplino in videzom osvajala srca gledalcev po vsem svetu.

Kot kraljica romantičnih komedij je pustila neizbrisen pečat v filmski industriji, film Ko je Harry srečal Sally, kjer je zaigrala z Billyjem Crystalom, velja za klasiko.

A ko se je 63-letnica pojavila na 97. podelitvi oskarjev, kjer je skupaj s svojim nekdanjim kolegom podelila nagrado za najboljši film, v središču pozornosti ni bilo nostalgično srečanje, temveč njen obraz.

Billy Crystal in Meg Ryan FOTO: Frederic J. Brown /Afp

Na družbenih omrežjih so se sprožili negativni komentarji, mnogi so menili, da je Meg neprepoznavna.

»Billy Crystal in... Meg Ryan? Ne morem je prepoznati,« je zapisal eden od uporabnikov omrežja X. Drugi so se strinjali z njim in poudarili, da je Billy videti kot normalen človek svojih let, odlično, medtem ko se zdi, da je pri tem, kar je ona želela narediti z obrazom, šlo vse narobe.

»Že dolgo nazaj si uničila obraz. Videti je kot Joker.«

Mnogi so izrazili obžalovanje, ker se je odločila za estetske posege, nekdo pa je zapisal: »Meg Ryan je primer številka ena, zakaj med staranjem ne bi smeli popravljati lepega obraza.« Drugi so jo primerjali z Goldie Hawn in namignili, da imata istega plastičnega kirurga.

Kljub vsem komentarjem je nekaj nesporno: Meg Ryan je pustila neizbrisan pečat v zgodovini romantičnih komedij, piše Glossy.rs.