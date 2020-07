Uničevalec mitov posiljeval sestro?

Sestrinih obtožb ne jemlje resno.

Zanj je bila igra

Je odštekani znanstvenik res zlorabljal sestro? FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Mama verjame sinu

7 let je bila stara, ko naj bi jo brat začel posiljevati.

je tisti odpiljeni znanstvenik, ki je znanost pomagal narediti kul. V popularnem znanstvenem šovu Uničevalca mitov je zs pomočjo moderne znanosti dokazoval resničnost urbanih legend in mitov, pri čemer sta se odštekana znanstvenika pogosto naslanjala na filme in sta pri tem, ko sta nekaj poskušala potrditi ali ovreči, na zadovoljstvo gledalcev tudi marsikaj vrgla v zrak.Zdaj pa je eksplodiralo v Adamovem zasebnem življenju. Grdo, rušilno, uničujoče. Strokovnjaka za posebne učinke je njegova dve leti mlajša sestra, danes 51 let stara socialna delavka, namreč obtožila nepojmljivega. Da jo je, ko sta bila še otroka, posiljeval.Od tedaj so se odvrtela že skoraj štiri desetletja, zadnji stik z bratom je imela pred približno dvema desetletjema, a njene duševne rane so še vedno odprte in krvavijo. »Nič ne more izbrisati tega, kar mi je storil,« pravi Miranda, ki ga je zdaj zvlekla na zatožno klop, upajoč, da bo s tem sebe in druge žrtve spodbudila, da vsaj poskušajo odvreči breme krivde in sramu, ki ga nosijo s seboj.»To je prvi korak k ozdravljenju in pravici.« Svojo bolečino, tesnobo in depresijo, ki so bile posledica bratove grozovite zlorabe, pa je poskušala vsaj nekoliko ublažiti že pred časom, ko se je zaupala družini. »Ko sem družini prvič povedala, da me je brat v otroštvu zlorabljal, sem mislila, da se bo moj svet spremenil. Predvidevala sem, da bodo želeli odkriti, kaj je šlo v našem domu tako zelo narobe, in da bomo skupaj poskušali najti pot, kako pozdraviti te travme. A sem se boleče motila. Čeprav so mi verjeli, so želeli vse pomesti pod preprogo. Še več, za njih sem bila težava jaz, ker sem se osredotočila na zlorabo, ne brat, ki je bil kriv posiljevanja,« je z blogom po dolgih desetletjih pretrgala molk.V sodnih spisih pa je črno na belem zapisano, da so se te grozote odvijale med letoma 1976 in 1979, začenši torej pri njenih sedmih in Adamovih devetih letih, »Adam je Mirando posiljeval, jo prisilno oralno zadovoljeval in jo silil, da tudi ona oralno zadovolji njega. Zlorabljal jo je tudi na druge načine. Preprečil ji je, da zapusti posteljo, ter jo analno posilil. Nato pa svoja dejanja opravičeval, da gre za igro.«Televizijski zvezdnik je obtožbe zavrnil kot izmišljene. Dodal pa je tudi, da upa, da bo njegova sestra dobila pomoč, ki jo očitno potrebuje, a želi, da se to njeno obtoževanje konča.»Že leta neutrudno in lažno napada mene in druge družinske člane. S temi zgodbicami se poskuša finančno okoristiti, ob tem pa muči vso družino, od katere se je oddaljila. Boril se bom proti neutemeljeni in žaljivi tožbi ter s tem enkrat za vselej končal,« se je oglasil Savage, na sinovo stran pa se je postavila tudi mama. »Težko mi je to na glas izreči, a moja hči trpi za precejšnjimi duševnimi težavami, uničuje me, kaj moramo Adam in mi vsi zaradi nje preživljati. Adam je dober moški, povsem ga podpiram.«