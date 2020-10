Umrlo zlato dekle s plakatov Jamesa Bonda

Nekaj časa ji je uspelo preživeti s Seanom Conneryjem, ki jo je povsem očaral.

S posterjev je vabila v kinematografe.

Njena vloga je bila obrobna, a vendar je zaradi nastopa v naslovni sekvenci in promocijiv spominu filmoljubcev dobila posebno mesto. Bila je namreč tisto dekle v bikinkah, ki je, od glave do peta prebarvano z zlato barvo, že na začetku, še preden se je Goldfinger, tretji iz vrste filmov o tajnem agentu Jamesu Bondu, sploh začel, vzbudila našo pozornost. S plakatov je tudi vabila v kinematografe. »Bila je presečišče vsega, kar je bilo v 60. letih kul. Nastopala je z The Beatles, bila Bondovo dekle,« se je režiserposlovil od britanske igralke, ki je v 77. letu starosti, le dobre tri tedne pred svojim rojstnim dnem konec oktobra, zapustila ta svet.Ni bila klasično Bondovo dekle, ki v filmu omreži agenta 007 in mu je morda pri misiji celo v pomoč ali pa izrablja čare, da bi mu prekrižala načrte. Kljub temu se je Nolanova dokopala do slave in dobila status Bondovega dekleta. Zlato pobarvana je plesala v naslovni sekvenci, zlato sijala s plakatov, pa tudi vse poznejše licenčne izdelke je krasila njena zlata podoba. Toda v filmu je zgolj za nekaj trenutkov odigrala vlogo Bondove maserke Dink, medtem ko je bila takratno resnično Bondovo dekle, ki umre zaradi zadušitve, ker jo vso pobarvajo z zlato barvo, svetlolasa. No, tudi Nolanovi je uspelo nekaj časa preživeti s, ki jo je povsem očaral. Čeprav ne bi mogla trditi, da je bilo zanimanje obojestransko. »Njega je precej bolj zanimala moja sestra, ki je bolj njegov tip ženske. S sestro sva sicer dvojčici, a ona je precej drobna z rdečimi lasmi in poudarjenimi ličnicami. Malce spominja na, tedanjo Seanovo ženo,« je nekoč priznala Margaret.Nastopanje v zlatu je sprva zavrnila, ponudbo je sprejela šele, ko so ji dodelili še manjšo vlogo Dink. A če so jo ustvarjalci prepričali, da se sleče do bikink in se pusti pozlatiti, jih ni uslišala, ko so želeli, da za promocijo filma dve leti potuje okoli sveta. Gladko jih je zavrnila, saj se je posvetila igralski karieri. Med bolj znanimi je bila vsekakor vloga v filmu zasedbe The Beatles A Hard Day’s Night, po Goldfingerju se je nastavila tudi fotoaparatu revije Playboy ter postala stalnica filmske franšize Carry On.