Umrla zvezda BBC: šest let se je borila z zahrbtno boleznijo

»Z veliko žalostjo oznanjamo smrt dame Deborah James, bila je najboljša žena, hči, sestra in mama. Deborah se je poslovila mirno, obkrožena z družino,« so zapisali na instagramu te priljubljene voditeljice in blogerke. Deborah (40), ki je bila na spletu znana kot Bowelbabe, je bila s svojim dobrodelnim in humanitarnim delom mnogim v inspiracijo. Javnost je tudi ozaveščala o raku in razkrivala svoje izkušnje s to zahrbtno boleznijo. Sredi maja je objavila, da je prekinila aktivno zdravljenje raka na črevesju, ki je bil v četrtem stadiju. Da prekine zdravljenje, se je odločila, ker je v bolnišnici skoraj umrla. Odločila se je, da se vrne domov in da zadnje dni preživi z družino.

Raka so ji diagnosticirali leta 2016. Šest let se je z boleznijo borila, prejšnji mesec pa je priznala, da njeno telo ne zmore in da ne ve, koliko časa ji je še ostalo. »Ne morem hoditi. Večino dneva prespim. O stvareh, ki sem jih imela za samoumevne, lahko zdaj samo sanjam. Vem, da smo naredili vse, kar smo lahko,« je dejala. Deborah je s Sebastienom Owenom imela dva otroka, sina Huga (14) in hčer Eloise (12). Maja je priznala, da se boji zaspati zaradi bojazni, da se ne bo več zbudila. »Ne počutim se, da umiram. Ne nameravam še kmalu umreti, a vse je tako nepredvidljivo. Bojim se zaspati, to je pravzaprav eden največjih razlogov, zakaj sem tako utrujena,« je tedaj dejala za The Sun.