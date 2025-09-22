  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

NESREČA V ZRAKU

Umrla znana televizijska voditeljica. Le nekaj trenutkov, preden je letalo strmoglavilo, objavila ...

Obiskovala je tečaj letenja.
Pokojna voditeljica Debora Estrella. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Pokojna voditeljica Debora Estrella. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 22. 9. 2025 | 15:54
A+A-

Debora Estrella (43), znana mehiška televizijska voditeljica, je obiskovala tečaj letenja v mestu Garcia v Nuevo Leonu, ko je letalo izgubilo nadzor in strmoglavilo, pri čemer je umrl tudi njen inštruktor pilot Bryan Ballesteros.

Le nekaj trenutkov, preden je letalo strmoglavilo je objavila ...

Umrla je nekaj minut po tem, ko je objavila fotografijo letala, v katerem je izgubila življenje med pripravami na lekcijo letenja in zapisala: »Ugani kaj!«

Dvosedežno letalo Cessna, s katerim se je učila leteti, je strmoglavilo blizu industrijskega območja v mestu Garcia v severovzhodni zvezni državi Nuevo Leon.

Nepreverjeni posnetki na družbenih omrežjih, ki naj bi prikazovali tragedijo, ki se je zgodila v soboto zvečer, tako kažejo, da je letalo padalo z veliko hitrostjo, medtem ko mu je sledil helikopter, je ob tem navedel mirror.co.uk.

Več iz teme

strmoglavljenjeletalosmrtstrmoglavljenje letalaDebora Estrella
ZADNJE NOVICE
17:27
Novice  |  Slovenija
GRAM SRCA

Režiserja Jana Cvitkoviča kontaktirala kriminalista: pojasnil je ozadje zgodbe

Od ljubljanskih ulic do policijske dvorane. Cvitkovičev film o svetu zasvojencev bodo predstavili policistom in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zasvojenci.
22. 9. 2025 | 17:27
17:12
Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Drama na bencinskem servisu v Kopru: policiste obvestil o moškem, ki je moteč

Pijan kričal na vse naokrog, zanj odredili pridržanje.
22. 9. 2025 | 17:12
17:00
Suzy
AKTIVEN

Milan Pečovnik - Pidži prepeva tudi z vnukinjo (Suzy)

Precej prostega časa preživi kot ljubeč dedek.
22. 9. 2025 | 17:00
17:00
Nedeljske novice
BULVAR

Z Jernejem sta si usojena

Natalija Verboten je posnela novo skladbo Made in Slovenija, žurersko himno, ki opeva lepote Slovenije
22. 9. 2025 | 17:00
16:44
Novice  |  Svet
HIV IN HEPATITIS

Putin v Ukrajino pošilja »okužene enote«? Vojake izdajajo te posebne oznake

Rusija se že nekaj časa sooča z obtožbami, da po velikih izgubah rekrutira bolne vojake za dopolnitev svojih vrst.
22. 9. 2025 | 16:44
16:42
Ona  |  Stil
RAJ DOMA

Kam z odpadlim listjem? To so rešitve

Zakaj ga ni vedno najbolj pametno pometati s trate oz. kdaj ga je bolje pustiti na tleh.
22. 9. 2025 | 16:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Zaposleni so pod večjim pritiskom, večja je negotovost

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Brezmejna zabava v Novi Gorici tudi z Magnificom

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Kako prihraniti pri gorivu?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Končno udobje brez hrupa

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Katera talna obloga je prava za vaš dom?

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki