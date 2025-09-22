Umrla znana televizijska voditeljica. Le nekaj trenutkov, preden je letalo strmoglavilo, objavila ...

Debora Estrella (43), znana mehiška televizijska voditeljica, je obiskovala tečaj letenja v mestu Garcia v Nuevo Leonu, ko je letalo izgubilo nadzor in strmoglavilo, pri čemer je umrl tudi njen inštruktor pilot Bryan Ballesteros.

Le nekaj trenutkov, preden je letalo strmoglavilo je objavila ...

Umrla je nekaj minut po tem, ko je objavila fotografijo letala, v katerem je izgubila življenje med pripravami na lekcijo letenja in zapisala: »Ugani kaj!«

Dvosedežno letalo Cessna, s katerim se je učila leteti, je strmoglavilo blizu industrijskega območja v mestu Garcia v severovzhodni zvezni državi Nuevo Leon.

Nepreverjeni posnetki na družbenih omrežjih, ki naj bi prikazovali tragedijo, ki se je zgodila v soboto zvečer, tako kažejo, da je letalo padalo z veliko hitrostjo, medtem ko mu je sledil helikopter, je ob tem navedel mirror.co.uk.