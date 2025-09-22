Umrla znana televizijska voditeljica. Le nekaj trenutkov, preden je letalo strmoglavilo, objavila ...

Galerija
Debora Estrella (43), znana mehiška televizijska voditeljica, je obiskovala tečaj letenja v mestu Garcia v Nuevo Leonu, ko je letalo izgubilo nadzor in strmoglavilo, pri čemer je umrl tudi njen inštruktor pilot Bryan Ballesteros.
Umrla je nekaj minut po tem, ko je objavila fotografijo letala, v katerem je izgubila življenje med pripravami na lekcijo letenja in zapisala: »Ugani kaj!«
Dvosedežno letalo Cessna, s katerim se je učila leteti, je strmoglavilo blizu industrijskega območja v mestu Garcia v severovzhodni zvezni državi Nuevo Leon.
Nepreverjeni posnetki na družbenih omrežjih, ki naj bi prikazovali tragedijo, ki se je zgodila v soboto zvečer, tako kažejo, da je letalo padalo z veliko hitrostjo, medtem ko mu je sledil helikopter, je ob tem navedel mirror.co.uk.