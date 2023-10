Umrla dan pred rojstnim dnem: igralke se bomo spomnili po vlogi v kultni seriji Korak za korakom

Igralka Suzanne Somers je umrla v starosti 77 let, je za revijo People potrdil njen tiskovni predstavnik. »Suzanne Somers je umrla mirno doma v zgodnjih jutranjih urah 15. oktobra. Več kot 23 let je preživela agresivno obliko raka na dojki,« je povedal njen tiskovni predstavnik R. Couri Hay.

»Suzanne je umrla obkrožena s svojim ljubljenim možem Alanom, sinom Bruceom in ožjo družino. Njena družina se bo 16. oktobra zbrala na praznovanju njenega 77. rojstnega dne. Namesto tega bodo slavili njeno izjemno življenje in se zahvalili milijonom oboževalcev in sledilcev, ki so jo imeli radi,« je še zapisano v izjavi.

Spomnimo, priljubljena igralka je bila najbolj znana po vlogi v sitcomih Trije so družba (Three's Company) in Korak za korakom (Step by Step), kasneje pa je nadaljevala kariero pisateljice in napisala več knjig.