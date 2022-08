Umrla prva japonska fotoreporterka, le nekaj dni ji je zmanjkalo do 108. rojstnega dne

Živela je častitljivih 107 let, le nekaj dni ji je zmanjkalo do 108. rojstnega dne: njeno življenje je bilo srečno in pestro, poročajo japonski mediji, ponosni na vse dosežke in slavo svoje prve fotoreporterke. In nedvomno ene od pionirk na tem področju, saj je orala fotografsko in novinarsko ledino mnogim po svetu.

Gospodinjstvo je ni zanimalo

Cuneko Sasamoto se je rodila 1. septembra 1914 in se je že od mladih nog spogledovala z likovno umetnostjo. Toda izobraževanje v tej smeri ni bilo primerno za dekle, jo je karal oče, prepričan, da se mora hči izuriti v čem, po njegovem, koristnejšem.

Vpisala se je v gospodinjsko šolo, a kljub temu skrivaj negovala svojo strast: obiskovala je predavanja na slikarski akademiji. Pozneje se je tudi doma opogumila in naznanila, da se bo preživljala kot ilustratorka pri časopisu v Tokiu, tam pa se je seznanila s fotografijo. Prepričal jo je dokumentarni film, po katerem se je odločila, da se bo preizkusila tudi s fotoaparatom v roki.

Veljala je za eno od pionirk fotoreporterstva. FOTO: Twitter

Kot prva ženska, pisalo se je leto 1940, se je včlanila v japonsko zvezo fotografov in začela potovati po svetu ter v objektiv loviti prelomne zgodovinske dogodke, spreminjajočo se japonsko državo po koncu druge svetovne vojne, boj navadnega smrtnika za preživetje in vlogo ženske v družbi, pri svojem delu pa se je zgledovala predvsem po Margaret Bourke-White, prvi ameriški fotoreporterki.

V svoji karieri je osvojila številne ugledne nagrade, večino časa je preživela kot svobodna umetnica, saj se ni želela zapisati samo enemu delodajalcu. Oboževala je potovanja in spoznavanje najrazličnejših ljudi, kariera fotoreporterke pa jo je navdajala z optimizmom in neverjetno energijo, zato je fotografirala še dolgo v jesen življenja. Živela je zdravo, je rada poudarjala, njeni pregrehi sta bila košček čokolade na dan in večerni kozarec rdečega vina. Zadnja leta je živela v domu za starejše občane v mestu Kamakura južno od Tokia.