Pevka umrla na poti na koncert (FOTO)

Minuli konec tedna bi morala brazilsko mesto Caratinga napolniti srce parajoča glasba brazilske country zvezde Marilie Mendonça, ki si je s skladbami o srčni bolečini in nesojenih ljubimcih prislužila tudi vzdevek Kraljica trpljenja.

Nesreče ni preživel nihče izmed petih potnikov. FOTO: Washington Alves/Reuters

A namesto zvokov glasbene zvrsti sertaneja, ki po zaslugi 26-letne pevke ni omrežila le Brazilije, temveč Latinsko Ameriko nasploh, po Braziliji zdaj odmevajo kriki obupa in žalosti ter po licih milijonov polzijo solze. »Bila je ena največjih umetnic svoje generacije,« je dejal brazilski predsednik Jair Bolsonaro, brazilska vlada pa je čivknila, da Marilia nikoli ne bo pozabljena ter da je za sabo pustila izjemno dediščino brazilske regionalne glasbe in kulture. Majhno zasebno letalo, s katerim je mlada pevka v petek letela proti Caratingi, kjer so mrzlično pričakovali njen koncert, je namreč malce pred prihodom strmoglavilo, vseh pet potnikov, vključno z zvezdnico, pa je umrlo.

Tisoči oboževalcev so že pred zoro čakali, da bi se pevki še zadnjič priklonili v slovo. FOTO: Ueslei Marcelino/Reuters

Ko je v petek popoldne odjeknila novica o nesreči, je med pevkinimi oboževalci in najbližjimi sprva zavladalo olajšanje. Razširila se je namreč vest, da je Mendonçova nesrečo preživela, ki pa se je že hitro izkazala za zmotno. »Z velikanskim obžalovanjem sporočamo, da so v strmoglavljenju umrli pevka Marília Mendonça, njen stric in svetovalec Abicieli Silvera Dias Filho, producent Henrique in pilot ter kopilot,« je sporočila policija, kaj je nesreči botrovalo, pa je še predmet preiskave. A prvi izsledki kažejo, da je letalo pred strmoglavljenjem zadelo antenski stolp.

Množica žalujočih

Stara je bila komaj 26 let, svoj veliki preboj na glasbeno sceno pa je doživela leta 2015 s pesmijo Infiel, ki je postala ena najbolj predvajanih pesmi tistega leta v njeni domovini. Že dve leti pozneje se je z albumom Realidade potegovala za latinskoameriškega grammyja in ga še dve leti zatem z albumom Todos os Cantos osvojila.

Njena mama Ruth Moreira Dias se je ob hčerini krsti zlomila. FOTO: Ueslei Marcelino/Reuters

O njenem meteorskem uspehu pa priča tudi skoraj 40 milijonov sledilcev na instagramu, prek ponudnika pretočnih vsebin spotify jo je poslušalo več kot osem milijonov ljudi na mesec, na youtubu pa se je število njenih sledilcev povzpelo do 22 milijonov. V luči tega milijoni strtih src niso presenetili, kot verjetno tudi ne večdesettisočglava množica, ki se je v soboto zjutraj začela zbirati v Marilijinem rojstnem mestu Goiania. Oboževalci, ki so se od svoje vzornice želeli še zadnjič posloviti, so pripotovali tudi iz po sto in več kilometrov oddaljenih krajev, dolge vrste pa so se že ob zori vile proti stadionu Ginasio Arena. In čeprav lahko ta sprejme do 15.000 ljudi, so pričakovali tudi do 100.000 tistih, ki so se ji na javni žalni slovesnosti želeli še zadnjič pokloniti.

Med žalujočimi, ki so se zbrali ob v belo svilo oblečeni krsti, ni bilo njenega prijatelja, nogometaša Neymarja, ki novici o njeni prezgodnji smrti sprva ni in ni želel verjeti. »Zavračam. Preprosto zavračam,« so bile njegove prve besede.

Pevko , ki je za seboj pustila še ne dve leti starega sinka Lea, bodo k večnemu počitku položili v krogu družine in najbližjih prijateljev na lokalnem pokopališču.

»Spat sem šel z molitvijo, da so vse le sanje in se bom naslednji dan iz te nočne more prebudil.« A sobotno jutro ni prineslo olajšanja. Težkega srca se je podal na nogometno zelenico in se prav tam, na tekmi francoske lige, poklonil prijateljici. Prvi gol, ki ga je zabil, je namreč poklonil njej. »Večno bom tvoj oboževalec, Kraljica trpljenja. Počivaj v miru,« je po zadetku na majici pokazal lastnoročni napis.