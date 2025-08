Umrla je zvezdnica priljubljene serije, stara je bila komaj 33 let (FOTO)

Umrla je igralka Kelley Mack, ki je zaslovela z vlogo v priljubljeni seriji Živi mrtveci. Stara je bila komaj 33 let. Za Mackovo, rojena je bila kot Kelley Lynne Klebenow, je bil usoden rak, kar sporočila je njena družina z objavo na družabnem omrežju. Njeno življenje je prekinil gliom centralnega živčnega sistema, redka oblika raka, ki se začne kot tumorji v možganih ali hrbtenici.

Mackova je zaslovela z vlogo Addy v deveti sezoni priljubljene serije Živi mrtveci, ki ki so jo predvajali med letoma 2018 in 2019. Njena družina je v izjavi izrazila globoko žalost ob izgubi in napovedala, da bo v njeno čast 16. avgusta v Glendaleu v Ohiu organizirana slovesnost v čast njenega življenja, kasneje pa še spominska slovesnost za prijatelje in sodelavce v Los Angelesu.

»Z neizmerno žalostjo sporočamo, da je umrla naša draga Kelley,« je zapisala njena družina. »Svetla, strastna luč je prešla v onstranstvo, kamor bomo nekoč morali vsi.« Družina je dodala, da je Mackova mirno preminila v soboto zvečer ob prisotnosti svoje ljubeče mame Kristen in predane tete Karen. »Kelley je že obiskala mnoge bližnje v obliki različnih metuljev. Pogrešali jo bomo do globin, ki jih besede ne morejo izraziti,« so še zapisali.

Po novici o njeni smrti so se mladi igralki poklonili številni zvezdniki, vključno z njenimi soigralci iz Živih mrtvecev. Gustavo Gomez je zapisal: »To je srce parajoče. Počutim se tako srečnega, da sta se najini poti križali. Tvoja svetla luč bo vedno sijala.« Anthony Michael Lopez je dodal: »Moje najgloblje sožalje, Kelley je bila tako prijazna in vesela duša in vesel sem, da sem jo spoznal. Borila se je tako trdo. Počivaj v miru, Kelley.«

Mackova je januarja na Instagramu razkrila, da je prve simptome redke oblike raka opazila šele septembra lani. Trpela je zaradi vztrajnih bolečin v križu, ki jih je sprva pripisovala zdrsu diska. Kasneje so se bolečinam pridružili še srbenje in hude bolečine v nogah in hrbtu. Pregled z magnetno resonanco je nato pokazal nenormalno maso na njeni hrbtenjači, kar je vodilo do strašne diagnoze.