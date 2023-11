Umrla je zvezda Evrovizije, imela je le 45 let

V 45. letu starosti je umrla Sara Tavares, ki je leta 1994 na Evroviziji zastopala Portugalsko. Leta 1994 je festival potekal v Dublinu, pevka pa je Portugalsko zastopala s skladbo Chamar a Musica, s katero je po glasovanju pristala na osmem mestu. Rezultat Tavaresove je postal eden najboljših rezultatov Portugalske na tem festivalu.

Novico o njeni smrti je naznanila njena družina. Pevka se je zadnjih deset let borila s hudo boleznijo – možganskim tumorjem. Leta 2009 je pevski mikrofon postavila v kot in se do leta 2018 osredotočila na svoje zdravje.

Pevka je kariero začela leta 1993, ko je nastopila v šovu Chuva de Estrelas, kjer je tudi zmagala. V nadaljevanju je zmagala na Festivalu RTP de Cancao in leta 1994 odšla na Evrovizijo. Izdala je šest studijskih albumov in osvojila portugalsko nagrado za najboljšo pevko leta 2000.