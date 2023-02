Umrla je teta velikega vojvode

V Luksemburgu je pred dnevi umrla princesa Marie-Gabrielle, ki je v začetku avgusta dopolnila 97 let. Bila je tretja hči in četrti otrok velike vojvodinje Charlotte Luksemburške in princa Felixa iz rodbine Bourbon-Parma. Kot sestro nekdanjega velikega vojvode Jeana jo je doletela čast, da je postala krstna botra njegovega sina velikega vojvode Henrija. Slednji je javnost tudi obvestil o njeni smrti, ki da je celotno družino močno razžalostila, razlog zanjo sicer ostaja neznan. Datum pogrebne slovesnosti in preostale podrobnosti bodo znani naknadno, so še sporočili iz palače.

Princesa Marie-Gabrielle je bila stara komaj 14 let, ko se je začela druga svetovna vojna in z družino je pobegnila najprej na Portugalsko, kjer so se vkrcali na ladjo in odpluli v New York. Ker se Združene države Amerike sredi leta 1940 še niso želele vmešavati v vojno, njihovega nevtralnega položaja pa kraljeva družina ni želela ogroziti, so se preselili v Kanado. A tudi tam niso ostali dolgo, vojno je družina preživela v Veliki Britaniji, kjer so se princesa in njene sestre pridružile prostovoljcem na Rdečem križu. Po vojni so se vrnili v domovino in končno je lahko začela uresničevati svoje sanje o študiju umetnosti. Posvetila se je kiparstvu in leta 1950 je imela v Parizu prvo razstavo.

Njena mama je bila velika vojvodinja Charlotte Luksemburška. FOTO: Cherissy, Normandy/Wikipedia

Tri leta prej je na bratrančevi poroki spoznala princa Jacquesa in mu leta 1951 obljubila večno zvestobo. V zakonu se jima je rodilo sedem hčera. Princ Jacques se je zadnja leta boril z rakom, umrl je leta 2001, le nekaj mesecev, preden bi praznovala zlato poroko.