V SLOVO

Umrla je priljubljena hrvaška igralka, Slovenci se je spomnimo po vlogi Dragice

Žalostno vest o njeni smrti je v nedeljo zvečer potrdila družina.
Fotografija: FOTO: Diy13 Getty Images
Odpri galerijo
FOTO: Diy13 Getty Images

S. N.
18.08.2025 ob 11:44
S. N.
18.08.2025 ob 11:44

Poslušajte

Čas branja: 1:45 min.

Hrvaška gledališka, televizijska in filmska igralka Jasna Malec Utrobičić je umrla v 80. letu starosti. Žalostno vest o njeni smrti je v nedeljo zvečer potrdila družina, poroča Dalmacija danas.

Od Zagreba do Splita

Rodila se je 30. septembra 1944 v Zagrebu. Po končani Klasični gimnaziji je nadaljevala študij igre na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu. Več kot trideset let je bila članica Hrvaškega narodnega gledališča Split, kjer je s številnimi vlogami pustila globok pečat v gledališki umetnosti.

V srcih gledalcev

Širša javnost si jo bo zapomnila predvsem po vlogi Dragice Odak v priljubljeni seriji Ruža vjetrova. Na filmskem platnu je nastopila v filmih Breza, Posljednja volja in Osmi povjerenik. Pojavila se je tudi v serijah Lud, zbunjen, normalan, Zagrljaj, Dig in drugih.

Ljubezen do igre jo je spremljala vse od otroštva, ko je prvič nastopila v baletni predstavi Hrestač. Posebej odmevna je bila njena izvedba v komediji Lepotica in zver, s katero je HNK Split gostoval po Italiji.

Tudi na glasbeni sceni

Poleg gledaliških desk in filmskih platen se je pojavila tudi v glasbenih videospotih. Med bolj znanimi so Gibonnijev Divji cvit, pa tudi projekti skupin TBF in Hladno pivo.

Njena umetniška pot je bila dolga in bogata, spomin na pokojno pa bo ostal zapisan v zgodovino hrvaške kulture.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt Hrvaška

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.