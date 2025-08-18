Umrla je priljubljena hrvaška igralka, Slovenci se je spomnimo po vlogi Dragice

Hrvaška gledališka, televizijska in filmska igralka Jasna Malec Utrobičić je umrla v 80. letu starosti. Žalostno vest o njeni smrti je v nedeljo zvečer potrdila družina, poroča Dalmacija danas.

Od Zagreba do Splita

Rodila se je 30. septembra 1944 v Zagrebu. Po končani Klasični gimnaziji je nadaljevala študij igre na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu. Več kot trideset let je bila članica Hrvaškega narodnega gledališča Split, kjer je s številnimi vlogami pustila globok pečat v gledališki umetnosti.

V srcih gledalcev

Širša javnost si jo bo zapomnila predvsem po vlogi Dragice Odak v priljubljeni seriji Ruža vjetrova. Na filmskem platnu je nastopila v filmih Breza, Posljednja volja in Osmi povjerenik. Pojavila se je tudi v serijah Lud, zbunjen, normalan, Zagrljaj, Dig in drugih.

Ljubezen do igre jo je spremljala vse od otroštva, ko je prvič nastopila v baletni predstavi Hrestač. Posebej odmevna je bila njena izvedba v komediji Lepotica in zver, s katero je HNK Split gostoval po Italiji.

Tudi na glasbeni sceni

Poleg gledaliških desk in filmskih platen se je pojavila tudi v glasbenih videospotih. Med bolj znanimi so Gibonnijev Divji cvit, pa tudi projekti skupin TBF in Hladno pivo.

Njena umetniška pot je bila dolga in bogata, spomin na pokojno pa bo ostal zapisan v zgodovino hrvaške kulture.