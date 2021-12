Umrla je muza znanega režiserja

Bila je ena največjih zvezd španskega filma, v njej je sloviti režiser Pedro Almodovar našel svojo muzo. A če je Veronica Forque v filmu navdihovala, je v lastnem življenju le stežka našla navdih, da bi vstala iz postelje. Glavo je v minulih letih komaj še držala nad vodo in se v zadnjih tednih začela utapljati.

Bila je ena največjih zvezd španskega filma v 80. in 90. letih. FOTO: Press Release

»Nisem dobro, izčrpana sem. Deset tednov snemanja je bilo sicer odličnih, a ne morem nadaljevati. Moje telo in duša ne zmoreta več,« je dejala novembra in predčasno izstopila iz španske različice kuharskega zabavnega šova MasterChef Celebrity. Leta boja z depresijo so očitno naredila svoje. Na začetku tedna so špansko igralko, ki je zgolj slaba dva tedna prej praznovala 66. rojstni dan, našli mrtvo v njenem madridskem domu. »Naredila je samomor,« je dejal predstavnik tamkajšnje policije.

Rodila se je v umetniško družino mame pisateljice in očeta filmskega ustvarjalca, a Veronico je mikala bolj akademska pot. Vpisala se je na študij psihologije, toda hitro so pretehtali družinski geni in je presedlala na študij dramske igre, našla pa se je v likih, ki so žonglirali med smešnim in nežnim, osuplim in vehementnim.

»Zaradi smrti ene najpomembnejših igralk naše kinematografije smo v šoku. Njena izjemna kariera je že zdaj bistveni del naše avdiovizualne kulture,« je španski premier Pedro Sánchez dejal ob novici o smrti igralke, ki je svoje najgloblje sledi na filmu puščala v 80. in 90. letih, vloga v Almodovarjevi črni komediji Kika pa ji je prinesla nagrado goya za najboljšo glavno žensko vlogo. To najpomembnejše filmsko priznanje v Španiji je osvojila kar štirikrat ter se kot največkrat odlikovana igralka postavila ob bok Carmen Mauri.

66 let je dopolnila 1. decembra, 13. pa se je poslovila.

Zaigrala je v štirih Almodovarjevih filmih, pod njegovo taktirko je leta 1984 s filmom Kaj sem storila, da sem si to zaslužila? doživela tudi veliki preboj. Sicer pa je sodelovala tudi z drugimi velikani španskega filma, denimo z Luisom Garcio Berlango in Antoniem Mercerom.

Španija jo je oboževala, a v zasebnem življenju ji sploh v minulem desetletju ni bilo postlano z rožicami. Leta 2014 je po 33 letih odklenkalo njenemu zakonu z režiserjem Manuelom Iborro, kar je bilo za njeno čustveno naravo očitno preveč. »Bil je ljubezen mojega življenja in bo to vedno ostal,« se je odprla med snemanjem kuharskega šova. »Odkar sva se razšla, z menoj ni spregovoril niti besedice. Najinega zakona je bilo konec, ker je tako želel on. Želel se je ločiti, ker sem ga sicer ljubila, a ga nisem mogla prenašati.«

Priznala je še, da jo je ločitev pahnila v depresijo, ki sta jo je še poglobili smrt brata in mame. Iz brezna obupa se je poskušala izkopati s tabletami in psihoanalizo, a očitno nič ni pomagalo.

Ločitev jo je pahnila v depresijo, ki sta jo še poglobili bratova in materina smrt.

«Zbogom, Veronica Forque. Z njo sem delal pred nekaj leti in spominjam se prijazne, duhovne ženske in zelo dobre sodelavke,« se je njenemu spominu poklonil Antonio Banderas, ki je z njo igral v Almodovarjevem Matadorju.