Umrla je legenda evropskega filma

Lea Massari, slavna italijanska igralka, je umrla v starosti 91 let, daleč od oči javnosti.

Legendarna italijanska igralka, znana po vlogah v klasični evropski kinematografiji, je umrla v Rimu, kjer je zadnje desetletje preživela v tišini in samoti. Massarijeva se spominjamo po vlogah v filmih Antonionija, Zurlinija in Louisa Malleja, sodelovala pa je tudi z nekaterimi največjimi imeni na evropski sceni. Čeprav so jo kritiki hvalili in jo je občinstvo oboževalo, se je odločila, da se bo izognila pozornosti javnosti, zadnje desetletje svojega življenja pa je posvetila boju za pravice živali.