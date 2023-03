Umrla je igralska ikono: Družino je imel ob sebi, umrl je v spanju ...

V noči na soboto je v bolnišnici v Los Angelesu umrl hollywoodski zvezdnik Tom Sizemore (61). V bolnišnico so ga namestili, potem ko so ga 18. februarja našli nezavestnega na njegovem domu. Imel je anevrizmo v možganih in bil v komi, iz katere se ni več zbudil. Smrt je za ameriške medije potrdil njegov agent. »Z veliko žalostjo moram potrditi, da je Thomas Edward Sizemore (61) umrl mirno v spanju v bolnišnici St. Joseph's Hospital Burbank,« je dejal Charles Lago.

Zvzednikov brat Paul in Tomova sinova, dvojčka Jayden in Jagger, so bili z njim v času njegove smrti. »Bil je večji od življenja in moj večni navdih - so besede brata Paul povzeli tuji mediji. Sizemore je imel v svoji karieri več kot 230 vlog, njegove najbolj znane pa so v filmih Natural Born Killers, The Heat, Saving Private Ryan, Black Hawk Down, Pear Harbor ...

Prav tako so njegovo kariero zaznamovale obtožbe spolne zlorabe, nasilja v družini nad partnerko Heidi Fleiss leta 2003, leta pa se je boril z odvisnostjo od drog.