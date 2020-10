Umrla je igralka iz priljubljene serije

V 78. letu starosti je preminila igralka, ki je v humoristični televizijski seriji Dva moža in pol igrala Berto. Nastopila je še v mnogih drugih TV -serijah in filmih, denimo v biografskem filmu Erin Brokovich, filmu Edward Škarjeroki in romantični komediji Skrivnostna pica. Prejela je več nagrad in tri nominacije emmyje.Igralka je v ponedeljek »spokojno preminila v krogu najbližjih« v bolnišnici Sherman Oaks po zapletih, povezanih s srčnim zastojem, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v torek za Los Angeles Times sporočila njena publicistkaČeprav se je Conchata Ferrell pojavila v številnih vlogah, je najbolj znana kot zadirčna hišna oskrbnica Berta iz serije Dva moža in pol, v kateri je med 2003 in 2015 zaigrala v vseh 12 sezonah. Vloga ji je leta 2005 in 2007 prinesla nominaciji za emmyja. Ostre opazke je namenjalav vlogi Charlieja Harperja in kasneje, ki je upodobil Waldena Schmidta. Ob Kutcherju je zaigrala tudi v drugi sezoni Netflixove serije The Ranch.