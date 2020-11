Ena najbolj priljubljenih hrvaških gledaliških, filmskih in televizijskih igralkje včeraj umrla v Zagrebu v starosti 68 let, poroča Radio Sljeme. Poleg številnih nagrad je na filmskem področju prejela nagrado za življenjsko delo in nagrado za poseben igralski prispevek hrvaški kinematografiji.Številni so se vanjo zaljubili zaradi njenega vedrega nasmeha in pogleda, predvsem v seriji Odmori se, zaslužio si, zato bo gledalcem večno ostala v spominu kot Ruža Kosmički.Vera Zima se je rodila leta 1953 v Metkoviću, leta 1976 je diplomirala na akademiji za dramsko umetnost. Igrala je v številnih gledaliških predstavah, televizijskih serijah in filmih ... Številni igralski kolegi se poslavljajo od legendarne igralke.