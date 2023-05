Umrla igralska legenda, gledali ste ga tudi v priljubljeni Netflixovi seriji

Umrl je britanski igralec Terrence Hardiman, najbolj znan po naslovni vlogi v filmski seriji The Demon Headmaster (Demonski ravnatelj). Star je bil 86 let. Vzrok njegove smrti ni znan.

Z vlogo v omenjeni seriji, ki so jo prvič predvajali med letoma 1996 in 1998, je prestrašil generacije otrok. Ko so leta 2019 serijo ponovno začeli snemati, se je v njej pojavil tudi sam, poroča britanski BBC.

V seriji The Demon Headmaster, ki temelji na istoimenskih otroških knjigah britanske avtorice Gillian Cross, je bil Hardimanov glavni lik strašljiv. Njegove prodorne zelene oči so bile večinoma skrite za temnimi očali, ki jih je odstranil le, da bi hipnotiziral svoje žrtve potem, ko jim je dejal: »Poglej mi v oči.«

Hardiman se je rodil v Londonu leta 1937. Študiral je angleščino na Univerzi v Cambridgeu, kjer se je tudi navdušil nad igralstvom. Nastopal je v univerzitetnem amaterskem dramskem krožku, kjer so mu družbo delala bodoča velika igralska imena, med njimi Derek Jacobi.

Po številnih igralskih vlogah Hardiman ni bil znan samo v domovini, ampak tudi mednarodno. V svoji več deset let trajajoči igralski karieri, ki jo je začel sredi 60. let minulega stoletja, je odigral več kot sto vlog tako na gledaliških odrih kot na filmu in televiziji. Nedavno se je pojavil tudi v epizodah Netflixove serije The Crown (Krona). Uveljavil se je tudi kot bralec zvočnih knjig in sihronizator.