Umrla hrvaška igralka, ki ji je uspelo tudi v Hollywoodu

V 66. letu starosti je 20. januarja umrla hrvaška gledališka in filmska igralka. Vzrok smrti še ni znan.Rodila se je 7. septembra 1955 v Zagrebu, kjer je postala uveljavljena igralka Hrvaškega narodnega gledališča, v 80. letih prejšnjega stoletja pa je postala ena vodilnih hrvaških in jugoslovanskih filmskih igralk. Kot eden najbolj priljubljenih obrazov z malih in velikih zaslonov se je posebej proslavila v filmih Kiklop iz leta 1982, Za srečo so potrebni trije in Lepota poroke, oba iz 1986.Med njenimi filmi so tudi Oče na službeni poti, za katerega je leta 1985 prejela zlato palmo v Cannesu.Ob razpadu Jugoslavije je z možem, srbskim režiserjem, odšla v ZDA in si tudi tam ustvarila ime. Hrvati so ji takrat obrnili hrbet, zamerili so ji, da je leta 1991 ob razpadanju Jugoslavije sodelovala na mednarodnem gledališkem festivalu BITEF v Beogradu.V ZDA je prejela nagrado za nastop v glavni vlogi v Sofoklejevi Antigoni in Lorcovi Yermi. Njeni najbolj prepoznavni vlogi pa sta v serijah Babilon 5 in Skrivnostni otok (Lost).