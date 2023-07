Umrla hčerka legendarnega zvezdnika nemih filmov

V Parizu je v starosti 74 let mirno in obdana z družinskimi člani umrla hči legendarnega zvezdnika nemih filmov Charlieja Chaplina. Josephine Gardin-Chaplin je bila ena od 11 otrok, Chaplinu pa se je rodila v zakonu s četrto in zadnjo ženo Oono O'Neill. Ker sta bila oba starša igralca, je svet filma že kmalu zamikal tudi njo in v bogati karieri je nastopila v mnogih filmih, večinoma francoskih, najbolj pa je bila znana po vlogi prešuštniške žene May v filmu Piera Paola Pasolinija Canterburyjske zgodbe iz leta 1972, priredbi osmih zgodb angleškega pesnika in pisatelja Geoffreyja Chaucerja.

Oče in mama sta bila igralca, svet filma jo je kmalu zamikal

O svojih starših je Josephine pred časom dejala, da sta bila noro zaljubljena, čeprav so njeno mamo mnogi označili za puhloglavo, predvsem na podlagi dejstva, da je, ko je spoznala Charlieja, imela komaj 17 let, on pa 52. Kljub veliki starostni razliki sta ostala skupaj do njegove smrti, Oona pa mu je rodila osem otrok.

Charlie je bil z Josephinino mamo poročen do svoje smrti. FOTO: National Portrait Gallery London/wikipedia

Josephine je bila poročena dvakrat, njen drugi mož, francoski arheolog Jean-Claude Gardin, je umrl leta 2013, imela sta enega otroka, Josephine je imela po enega otroka tudi z bivšim partnerjem Mauriceom Ronetom in prvim možem Nicholasom Sistovarisom. Kljub temu da se je rodila v Los Angelesu, je večino življenja preživela v Parizu, kjer je tudi umrla, na tamkajšnjem pokopališču Pere Lachaise je našla tudi svoj zadnji dom.