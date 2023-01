Umrla ena najbolj slavnih manekenk na svetu

V starosti 56 let je umrla v Nemčiji rojena vrhunska manekenka Tatjana Patitz, ki je v 80. in 90. letih minulega stoletja skupaj s Cindy Crawford, Naomi Campbell in Lindo Evangelisto veljala za enega najbolj slavnih supermodelov na svetu. Vzrok smrti ni znan. Za seboj je pustila 19-letnega sina Jonaha.

Slavne manekenke v Hollywoodu leta 1989. FOTO: Handout Reuters Pictures,ritts Herb

Smrt nekdanje zvezdnice modnih brvi in naslovnic modnih revij so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili v njeni ameriški modni agenciji pa tudi njeni nemški agenti.

Patitz se je rodila 25. marca 1966 v Hamburgu, nemškemu očetu in estonski materi. Mladost je preživela na Švedskem.

Znana ni bila le po nastopih na modnih revijah in po ikonskih fotografijah znanega fotografa Petra Lindbergha, ampak je svetovni javnosti v spominu ostala tudi kot ena od nastopajočih v slavnem video spotu britanskega superzvezdnika Georgea Michaela za megahit Freedom ter v spotu za skladbo Skin Trade prav tako britanske priljubljene skupine Duran Duran. Igrala je tudi v več filmih.