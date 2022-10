Umrla detektivka Jessica Fletcher

Priljubljena amaterska detektivka Jessica Fletcher, s katero smo pred malimi zasloni skozi kar dvanajst sezon kriminalne serije Umor, je napisala razvozlavali zapletene zločine, ne bo stopila na prste nobenemu nepridipravu več.

Prvo oskarjevsko nominacijo je požela že pri rosnih 19 letih. FOTO: Profimedia

Angleška igralka Angela Lansbury, ki ji je upodobitev televizijske detektivke prinesla kar dvanajst zaporednih emmyevskih nominacij, je namreč le pet dni pred svojim 97. rojstnim dnem, ki bi ga morala slaviti v nedeljo, mirno utonila v večni spanec. »Ikona. Še ena zadnjih zvezd zlate dobe Hollywooda. S svojim delom se je dotaknila več generacij. Glamurozna, a hkrati nadvse dostopna. Prinašala je čisto radost. Igralka izjemnega talenta in razpona.« S takšnimi in podobnimi besedami se legendarni igralki priklanjajo stanovski kolegi, od Jasona Alexandra in Georgea Takeia do Catherine Zete-Jones. A kljub žalosti, v katero se je ob njeni smrti pogreznil filmski svet, uteho prinaša zavedanje, da bo v svoji zapuščini živela večno.

Svoj kultni lik je ponovila tudi v štirih televizijskih filmih.

Častni naziv

Legendarna Angela Lansbury je sedmi umetnosti posvetila kar osem desetletij življenja. FOTO: Reuters

V svoji plodoviti karieri, ki se je raztezala kar prek osmih desetletij, ni požela le kritiške hvale, ki se je prevedla v šest zlatih globusov, pet tonyjev, častnega oskarja in bafto za življenjsko delo, ob teh pa še v tri oskarjevske in 18 emmyjevskih nominacij. Zaradi izjemnega igralskega daru je postala tudi del britanskega plemstva, saj ji je kraljica Elizabeta II. podelila še naziv dame. Vse zaradi mame, ki je bila tudi sama igralka ter je v hčerki prepoznala surov igralski talent, »sposobnost, da se pretvarjam in tekam naokoli kot druge osebe, ne le kot deklica, kakršna sem bila«. Angelina mama se je med vojno s svojimi tremi otroki iz Londona namreč preselila v Hollywood, kjer je tedaj komaj 17-letno Angelo na neki zabavi opazil eden hollywoodskih vplivnežev, njena mama pa je bila tista, ki ji je pomagala do testnega snemanja za studio MGM. S čimer se je začela pisati zgodovina. Angela je z MGM namreč podpisala sedemletno pogodbo in dobila vlogo v filmu Gaslight, ki ji je pri le 19 letih že prinesla prvo oskarjevsko nominacijo. Še drugič je v oskarjevsko dirko stopila leto kasneje s filmom Slika Doriana Graya, tretjič pa se je za to najvišje priznanje potegovala leta 1962 z vlogo v Mandžurskem kandidatu.

Svoje sledi je puščala v praktično vseh sferah šovbiznisa. Bila je namreč igralka, plesalka in pevka na Broadwayu, filmska in televizijska igralka, njen glas pa slišimo tudi v animiranih filmih. A četudi je blestela v vsem, česar se je lotila, ji je verjetno največjo slavo in nesmrtnost prinesla kriminalna serija Umor, je napisala. V koži simpatične Jessice Fletcher je živela več kot desetletje, med letoma 1984 in 1996, ter zaigrala v kar 265 epizodah. In čeprav ji je bila vloga pisana na kožo in je tudi njen drugi mož Peter Shaw, ki je prevzel režijo kar nekaj epizod, dejal, da bi le stežka presodil, v čem se Angela in njen lik Jessice razlikujeta, saj se obe ponašata z izjemo bistroumnostjo, ji serija kljub 12 emmyjevskim nominacijam nobenega emmyja ni tudi prinesla.