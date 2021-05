Umrl znani igralec, ki smo ga radi gledali tudi Slovenci

V 87. letu starosti je umrl ameriški igralec. Najbolj si ga bomo zapomnili po vlogi očeta v družinski komediji Beethoven. Umrl je na svojem domu v Connecticutu za rakom na kostnem mozgu.Grodin je zaigral tudi v drugih uspešnih filmih, kot sta Nebesa lahko počakajo in Polnočni skok, v katerem je igral tudiCharlesu je preboj na filmska platna uspel leta 1972 s komedijo The Heartbreak Kid, v kateri je prvič zaigral svoj zaščitni lik nevrotičnega zmedenca, vloga pa mu je prinesla nominacijo za zlati globus. To je bil eden izmed redkih filmov v njegovi filmski karieri, pri katerem je bil v središču pozornosti.Širša javnost ga je nato leta 1992 spoznala v priljubljeni družinski komediji Beethoven in njenem prvem nadaljevanju.Sredi 90. let se je upokojil, napisal avtobiografijo in začel voditi pogovorno televizijsko oddajo, bil pa je tudi televizijski politični komentator.