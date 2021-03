Umrl znani glasbenik, ki je bil dvakrat na Evroviziji

Covid 19 je zahteval še eno smrtno žrtev med srbskimi glasbeniki; po Đorđu Balaševiću se je zaradi te bolezni poslovil še Aleksandar Sanja Ilić. Znani glasbenik in skladatelj je bil star 69 let.



Ilić se je rodil 27. marca 1951. Po izobrazbi je bil arhitekt,a njegovo življenje je bilo zapisano glasbi. V mladosti je ustanovil skupino Vragolani, nato pa še skupino San. Njegova pesem Halo, halo, s katero je nastopala skupina Aske, je leta 1982 predstavljala Jugoslavijo na Evroviziji. Dve leti kasneje sta Dado Topić in Slađana Milošević posnela njegovo pesem Princeza, ki je postala velik hit.



Skupino Balkanika je ustanovil leta 1998, s katero je nastopal po celem svetu, leta 2018 pa tudi na Evrosongu. S pesmijo Nova deca so se v Lizboni uvrstili v finale.

