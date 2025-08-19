Umrl Terence Stamp, ikona šestdesetih. Zaslovel je v vlogah zlobnežev

V starosti 87 let je v nedeljo umrl igralec Terence Stamp, legenda britanske kinematografije, ki se je zapisal v spomin predvsem po svojih upodobitvah zlobnežev, ki jih je izpopolnil v svoji dolgi karieri, takšni vlogi sta mu prinesli tudi nominacijo za oskarja in nagrado za najboljšega igralca na festivalu v Cannesu.

Sodeloval je z največjimi režiserji, kot sta denimo Pier Paolo Pasolini in Federico Fellini. Spet drugi si ga bodo zapomnili po nepozabni upodobitvi transspolne ženske v glasbeni komediji Priscilla, kraljica puščave.

Izpopolnil je vloge zlobnih likov. FOTO: Valery Hache/Afp

»Za seboj pušča izjemno ustvarjalno zapuščino, tako kot igralec kot pisec, ki bo ljudi še leta in leta navdihovala,« je ob njegovi smrti izjavila njegova družina. Ikonični filmar 60. let prejšnjega stoletja je nastopal v velikih hollywoodskih produkcijah Superman in Vojna zvezd, a tudi v neodvisnih filmih.

Stamp se je rodil v londonski delavski družini 22. julija 1938, prvič pa je zaslovel v vlogi postavnega mladega mornarja, ki so ga obesili zaradi umora. Film Petra Ustinova Billy Budd iz leta 1962 mu je prinesel nominacijo za oskarja in zlati globus za igralsko odkritje. Sledilo je še nekaj vlog filmskih zlobnežev, leta 1965 je na festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega igralca za vlogo psihopata v filmu The Collector, temačni ljubezenski zgodbi režiserja Williama Wylerja.

V Supermanu je bil General Zod. FOTO: Imdb

Prelomno pa je bilo njegovo srečanje z legendarnim Federicom Fellinijem, ki je leta 1967 iskal »najbolj dekadentnega angleškega igralca« za Duhove mrtvih po predlogi Edgarja Allana Poeja. Italijanski režiser je v njem namreč našel svojega Tobyja Dammita, pijanega igralca, ki ga zapelje hudič v podobi deklice.

Pasolini ga je izbral za kultno klasiko Izrek, leta 1969 je Stamp v njegovem filmu namreč igral skrivnostnega obiskovalca, ki zapelje celotno milansko buržujsko družino.

Selitev v Indijo

Stamp je imel v 60. letih razmerje z lepo igralko Jean Shrimpton, ki pa ga je proti koncu desetletja zapustila. Tudi sam je bil prepričan, da je ob koncu desetletja zaključil kariero, saj je stežka dobival vloge. »Bil sem tako tesno povezan s 60. leti, da sem, ko se je to desetletje končalo, tudi jaz zaključil,« je nekoč dejal za francoski dnevnik Libération. Takrat se je celo preselil v Indijo, kjer je bival v ašramu pri filozofu Džidu Krišnamurtiju.

V žanrsko raznoliki karieri je nihal med visoko proračunskimi projekti in neodvisnimi filmi.

Zaslovel je kot Billy Budd. FOTO: Imdb

A ustvarjalni zastoj ni trajal dolgo, znova je zagnal kariero z nekaterimi svojimi najbolj znanimi vlogami, med drugim v filmih Superman 1 in 2 kot Supermanov glavni sovražnik, general Zod. Sledile so številne vloge, med njimi nepozabna Bernadette v filmu Priscilla, kraljica puščave iz leta 1994. Film, poln ekstravagantnih kostumov in ličil, je prejel oskarja za najboljšo kostumografijo in navdihnil več odrskih muzikalov po vsem svetu.

»Šele ko sem prišel na snemanje in premagal strah, je to postalo eno največjih doživetij moje kariere,« je dejal Stamp. Sodelovanje pri tem filmu je označil kot najzabavnejšo stvar, kar jih je počel v življenju.

Do leta 2022, ko je kariero sklenil z vlogo skrivnostnega šarmantnega možakarja v filmu Sinoči v Sohu, je posnel več kot 60 filmov.