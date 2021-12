Umrl televizijski voditelj, dvojček, ki ga poznate po številnih popravkih

V torek je v 73. letu starosti za posledicami covida umrl francoski televizijski zvezdnik Grichka Bogdanoff. Grichka in njegov brat dvojček Igor sta bila znana po svojih ekscentričnih osebnostih in številnih lepotnih operacijah, s katerimi sta si dramatično spremenila videz. Nazadnje so ju Francozi spremljali v šovu The Masked Singer.

Grichko so, potem ko je zbolel za covidom, v bolnišnico sprejeli 15. decembra. Njegov agent je javnost obvestil, da je umrl obkrožen z najdražjimi. Dvojčka sta znan po vsem svetu zaradi svojega videza. Čeprav so mnogi prepričani, da sta imela številne lepotne posege, sama vztrajata, da njun videz ni posledica popravkov.

Kariero sta v Franciji začela davnega leta 1980. Bila sta voditelja oddaj o znanstveni fantastiki na francoski televiziji, zadnja leta pa sta postala simbol kriptovalutne skupnosti. Nekateri se celo šalijo, da sta izumila bitcoin. Do tega je prišlo, ko se je Grichka hvalil, da je sodeloval pri nastajanju izvorne kode.