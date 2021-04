Umrl Španec, zaradi katerega se je smejal ves svet

Umrl je, katerega obraz in posnetek intervjuju sta bila na družabnih omrežjih prav hit. Španec se je poslovil v 65. letu starosti, svetovno slavo pa je doživel, ko je med snemanjem oddaje na lokalni televiziji bruhnil v smeh. Posnetek je postal izjemno viralen, pogosto so ga uporabili kot meme.Španski mediji poročajo, da mu je lani začelo nagajati zdravje, zaradi vaskularnih težav so mu amputirali celo nogo. Ko je odjeknila vest, da je umrl, so se številni spomnili nanj in na njegov ikonični smeh. Posnetek, ki je postal hit po vsem svetu, je nastal pred štirinajstimi leti. V intervjuju je voditelju razlagal, kako je v morje metal posode, ko je bil mladenič. Čeprav mnogi niso imeli pojma, o čem govori, je posnetek njegovega smeha postal prava senzacija.Na spletni strani Know Your Meme pa je Borjev obraz eden najbolj uporabljenih.