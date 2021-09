Umrl priljubljeni igralec, našel ga je nečak

V ponedeljek popoldne je v luksuznem apartmaju sredi Brooklyna nečak našel mrtvega igralca serije The Wire, ob njem pa tudi pribor za drogo, kar kaže, da je najbrž šlo za predoziranje, poroča The New York Times. Williams je bil v devetdesetih zelo uspešen plesalec. Sodeloval je zin, nato pa se je podal v filmski svet.Leta 200 je William začel snemati serijo The Wire. Vloga Omarja Littla, homoseksualnega gangsterja, mu je prinesla svetovno slavo, ki pa jo težko prenašal. Omar so ga začeli klicati tudi na ulicah. Začel se je drogirati s kokainom in njegov način življenja je začel vse bolj spominjati na tistega iz serije ...