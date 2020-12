Umrl neustrašni lovec na glave

Začel v reklamah

»Nikoli ne bom pozabil, česa vse si me naučil!« se mu je poklonil Daniel Logan, ki je 2002. prevzel vlogo Boba Fetta. FOTO: osebni arhiv

V treh tednih sta se poslovila igralca za maskama Boba Fetta in Dartha Vaderja.

Odšel tudi Darth Vader

Vojna zvezd je v le nekaj tednih doživela že dva močna udarca. Smrtna. V zadnjih novembrskih dneh se je poslovil Dave Prowse, ki se je skrival za zloveščo črno masko prvotnega Dartha Vaderja.

Niso zgolj velike, glavne vloge tiste, ki v filmski umetnosti pustijo globoke sledi. Dokaz za to je vsekakor, ki si je v originalni trilogiji Vojne zvezd nadel kovinsko masko lovca na glave Boba Fetta in naganjal strah v kosti vsem v galaksiji. Čeprav se je v filmih Vojna zvezd: Epizoda V – Imperij vrača udarec iz leta 1980 in v Epizodi VI –​ Jedijeva vrnitev tri leta pozneje na velikem platnu pojavil zgolj za nekaj minut, nekaj vrstic besedila pa je namesto njega celo povedal drug igralec, je Jeremyjev zunajzemeljski alter ego Boba Fett postal eden od najbolj priljubljenih likov franšize. Navdihoval je namreč tudi sledeča poglavja in like iz galaksij Vojne zvezd, ne le ob zagonu franšize, tudi še danes, morda najopazneje v seriji The Mandalorian, govori pa se celo o spin-off seriji, osrediščeni okoli strah vzbujajočega medgalaktičnega lovca na glave. Za kar gre zahvala prav Bullochu, ki mu je uspelo lik stranskega zlikovca priljubiti trumam oboževalcev. Tega se nadvse dobro zavedajo pri franšizi, ki se je zdaj ovila v črnino. »Danes smo izgubili najboljšega lovca na glave v galaksiji. Naj bo sila s teboj!« je čivknil, ki je kot Lando Calrissian zaigral ob njem. Umrl je v 76. letu starosti zaradi zapletov ob parkinsonovi bolezni.Britanski igralec je na pot sedme umetnosti zakorakal pri 12 letih. Prve opotekajoče se korake je naredil v televizijskih oglasih, sledile so najrazličnejše serije, dokler se mu leta 1979 ni življenje spremenilo za vselej. »Poklicali so me, naj v Vojni zvezd igram Boba Fetta. Z njim se je smer mojega življenja spremenila, na izjemen in čudovit način,« je dejal Jeremy in še nekoliko šaljivo dodal, da je bila igra pod masko, ki ni razkrila njegovega obraza, super, saj nihče ni mogel uganiti njegovih let. No, vsaj ko se je prelevil v lovca na glave, a ta ni bil edini lik, ki ga je prevzel. Že v prvi Vojni zvezd je bil ob zamaskiranem Bobi tudi poročnik Sheckil, v Epizodi III – Maščevanje Sitha izpred 15 let pa je postal kapitan Jeremoch Colton. Vojne zvezd so bile torej velikanski del njegovega življenja, zatorej ni čudno, da ni bilo znanstvenofantastične konvencije, na kateri ne bi spoznaval svojih oboževalcev, se z njimi fotografiral, delil avtogramov. Vse do leta 2018, ko je sprejel težko odločitev in se povsem umaknil iz žarometov. Morebiti je za tem korakom, za katerega se ni odločil lahkega srca, stala diagnoza parkinsonove bolezni. Ki je nikoli ni potrdil, to je na plan privrelo šele z njegovo smrtjo.Za vedno bo znan kot Boba Fett, čeprav je igralske sledi puščal tudi zunaj meja znanstvenofantastične franšize. V karieri, ki se je raztezala čez skoraj pol stoletja, je nanizal več kot 100 vlog, pojavil se je tudi v dveh filmih o Jamesu Bondu (v Samo za tvoje oči in Octopussy, v katerih si je smoking tajnega agenta nadel), v 60. in 70. letih pa je pogosto zaigral v seriji Dr. Who.