Umrl mož, ki je pometel s puritanci

Revija Hustler že od 1974. razburja in vzburja. FOTO: Twitter

1

milijon izvodov z golo Jackie Kennedy je prodal.

V sedemdesetih letih minulega stoletja je pošteno prevetril industrijo zabave za odrasle in storil tisto, česar si niso drznili niti pri Playboyu: goloto in mesene užitke je predstavil brez olepšav. Spolnosti ni ovijal v celofan in eleganco, vsebina njegovih revij in televizijskih programov ni bila namenjena damam in gospodom, temveč ženskam in moškim, ki se niso sramovali svoje sle in umazanih misli.je umrl zaradi odpovedi srca v 79. letu starosti, v zgodovino pa se je zapisal z revolucijo v založništvu, v katero je uspešno vključil pornografske vsebine kot nekaj povsem vsakdanjega, pri tem pa je bil dolgo trn v peti puritanski Ameriki in reden gost sodnih dvoran, kjer se je vztrajno skliceval na svobodo govora. A čeprav je veljal za enega najbolj kontroverznih poslovnežev v ZDA, ki kvari pošteno ameriško družbo, so ga sodelavci in tudi tekmeci opevali kot garača: njegova pot do milijonov je bila trnova, prve tisočake je zaslužil z lokali, ko pa je v enega od njih, Hustler Club, vključil gole hostese, se mu je porodila ideja o reviji, ki bi ponujala bralcem tisto, o čemer si na glas niso upali spregovoriti. Revija je sprva izhajala kot novičnik o njegovih klubih, pozneje pa je zaradi izjemnega zanimanja povečala obseg in z vsako številko razodela več. Po letu dni je izhajala že v vseh zveznih državah in Flyntu prinesla bajno premoženje, s katerim je poplačal vsa posojila in tudi davčne dolgove državi. Avgusta 1975 je dosegel enega vrhuncev: objavil je počitniško fotografijo, na kateri se nekdanja prva dama sonči gola, v nekaj dneh je pošlo vseh milijon izvodov.Larry Flynt Publications je v letih, ki so sledila, ustvaril številne druge revije in pornografske filme. Vsebine, nad katerimi so se mnogi zgražali, je ponujal tudi na televiziji Hustler, blizu mesta angelov pa je odprl nič kaj angelsko igralnico Hustler Casino. Eden od številnih sovražnikov, pozneje obsojeni serijski morilec, ga je 1978. poskusil celo pokončati: Flynt je preživel, a ostal hrom od pasu navzdol, zdravstvene težave so se le še vrstile. Kljub temu se ni umaknil iz javnega življenja, kandidiral je tudi za predsednika ZDA in guvernerja Kalifornije, konec devetdesetih pa se je med ustavno obtožbo odločno postavil na stranin objavil tiralico proti republikanskim politikom: vsakomur, ki bi ponudil zanesljive informacije o spolnih prestopkih Clintonovih nasprotnikov, je obljubil milijon dolarjev nagrade. Tiralica je bila uspešna, razkrila je sramotne škandale pri kar treh republikancih.Flynt, kot razodeva tudi filmska uspešnica Ljudstvo proti Larryju Flyntu zv glavni vlogi, je preziral čistunstvo, sam ni nikoli skrival svojega apetita po ženskah. Poročil se je petkrat, oče postal šestkrat.