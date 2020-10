Umrl legendarni Sean Connery

Danes zjutraj je, kot je potrdila njegova družina, v spanju na svojem domu na Bahamih umrl škotski igralecki je med drugim v sedmih filmih upodobil najbolj znanega tajnega agenta njenega veličanstva Jamesa Bonda. Connery je konec avgusta dopolnil 90 let.Connery, ki mu je britanska kraljicaleta 2000 podelila naziv sir, je igral tudi v uspešnicah, kot so Ime rože, Lov za rdeči oktober, Indiana Jones in Nedotakljivi, za vlogo v katerem je leta 1988 dobil oskarja za najboljšo moško stransko vlogo. Svojo zbirko prestižnih filmskih nagrad je dopolnil še z dvema baftama in tremi zlatimi globusi.A gledalcem je Connery najbolj ostal v spominu kot vešč in ženskarski vohun; v nedavni anketi, kjer je več kot 14.000 udeležencev izbiralo svojega najljubšega Jamesa Bonda, je Connery prejel največ glasov in premagalin. Prvi film o Bondu s Conneryjem v glavni vlogi je bil Dr. No (1962), sledili so Iz Rusije z ljubeznijo (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965) in Živiš le dvakrat (1967). Čeprav se mu je vloga zdela plehka, se je kot 007 pojavil še v dveh filmih, leta 1971 v Diamanti so večni in leta 1983 v Nikoli ne reci nikoli znova.